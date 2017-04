SPACCONATE USA/ Video, lo sceriffo fa il duro su Facebook: "veniamo a prendervi, guardatevi le spalle..."

Sceriffo alla Liam Neeson: minaccia gli spacciatori su FB

SCERIFFO ALLA LIAM NEESON, IL VIDEO: "VENIAMO A PRENDERVI". POLIZIA USA MINACCIA GLI SPACCIATORI... SU FACEBOOK! - «Stiamo venendo a prendervi». Così lo sceriffo di Lake County ha annunciato agli spacciatori di eroina che stanno per finire in carcere, ma il suo messaggio è passato in secondo piano. Ad attirare l'attenzione anche dei non residenti della zona la verve di Peyton C. Grinnell, che si è circondato di quattro agenti in passamontagna per mettere in guardia gli spacciatori. Il video è diventato virale in poco tempo. Il paragone con il monologo di "Io vi troverò" viene naturale. «Agli spacciatori che vendono questo veleno rivolgo questo messaggio: stiamo venendo a prendervi. Anzi, i nostri agenti sotto copertura hanno già comprato eroina da molti di voi. E allora vi dico: divertitevi a guardarvi costantemente le spalle, a chiedervi se oggi è il giorno in cui veniamo a prendervi. Stiamo arrivando, correte».

Questo video incute un certo timore anche a chi spacciatore non è... Il tono usato dallo sceriffo di Lake County ha inevitabilmente stuzzicato l'ironia dei social network. C'è chi, ad esempio, ha paragonato il videomessaggio a quelli di propaganda dell'Isis. Non sono mancate le persone che hanno criticato lo sceriffo, reo di aver dato un'immagine troppo militaresca della polizia. Nessun commento ufficiale è arrivato dopo la diffusione del video, ma lo sceriffo può essere soddisfatto, perché il suo messaggio è arrivato ovunque. Anche per questo potrebbero esserci altri video in futuro: lo sceriffo di Lake County ha spiegato di voler costruire un rapporto più solido con la comunità.

