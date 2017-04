TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa attaccano la Corea del Nord: Pyongyang pronta ad un altro test nucleare?

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump - LaPresse

TERZA GUERRA MONDIALE, USA VS COREA DEL NORD: PYONGYANG PRONTA AD UN ALTRO TEST NUCLEARE? (16 APRILE 2017) - Lo scontro fra titani, la terza guerra mondiale che vede il contrasto fra Usa e Corea del Nord, continua senza che alcuna delle due potenze accenni a deporre le armi. In questo caso nel vero senso della parola, un dettaglio importante che pone l'accento sulla possibilità che la Corea del Nord scenda in campo con le armi nucleari. I media di Stato hanno dato un ulteriore contributo al clima di tensione che si respira da ormai troppi giorni, rivelando che il presidente nordcoreano Kim Jong-un avrebbe fatto una simulazione d'attacco a Seul. Come riporta Agc News, la strategia del leader sarebbe anche una dimostrazione voluta per valutare l'effettiva capacità delle forze speciali di colpite i bersagli programmati. In particolare, a livello internazionale ci si chiede ora se questa esercitazione spingerà Kim Jong-un a fare il terzo test nucleare già nel mese di aprile.

TERZA GUERRA MONDIALE, USA VS COREA DEL NORD: PYONGYANG PRONTA AD UN ALTRO TEST NUCLEARE? (16 APRILE 2017) - In un botta e risposta senza fine, Donald Trump mantiene ferma la sua strategia in previsione di una terza guerra mondiale. Il governo americano ha infatti inviato un gruppo d'attacco verso la Corea del Nord come risposta alle minacce di Pyongyang, mentre il Presidente nordcoreano ha definito questo gesto come "sconsiderato", promettendo nuove azioni forti. Intanto, gli Stati Uniti non escludono la possibilità di effettuare entro breve azioni militari importanti, un timore che la Corea del Nord nutre fin dall'attacco aereo dei giorni scorsi contro la Siria. Un dato confermato già nello scorso marzo da Rez Tillerson, il Segretario di Stato americano, che ha non ha nascosto come gli USA abbiano già organizzato tutto per effettuare un nuovo attacco preventivo.

