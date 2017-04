TERZA GUERRA MONDIALE / Usa attaccano la Corea del Nord: la strategia di Trump con la Cina, Prodi scettico

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (Foto: Lapresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, USA CONTRO COREA DEL NORD: PRODI SCETTICO SULLA STRATEGIA DI TRUMP - La strategia di Donald Trump di coinvolgere la Cina nel tentativo di arginare il regime di Kim Jong-un in Corea del Nord sembra non convincere Romano Prodi, che al contrario teme l'inizio di una Terza Guerra Mondiale. Intervistato da La Repubblica, sulle tensioni tra Washington e Pyongyang, l'ex Presidente del Consiglio si è espresso in questi termini:"Sono molto preoccupato: vedo gli show di forza, i bracci di ferro, cose pericolose. Ma non credo che la Cina abbia intenzione di rispondere colpo su colpo". Prodi spiega perché a suo avviso la volontà di Trump di ottenere aiuto da Pechino non avrà riscontri positivi:"Donald Trump era partito dicendo faccio, brigo, sistemo. Ma cosa vuoi fare e brigare con un Paese come la Cina? Guardate come sta usando appunto la Corea del Nord: alla grande! La Corea del Nord vive perché la fa vivere la Cina. Materie prime, cibo. Gli americani lo sanno e vogliono che i cinesi si muovano. La verità è che per i cinesi la Corea del Nord vale un niente del commercio estero. E quindi possono anche chiudere il confine senza sacrifici: ma facendo così agli americani un favore enorme. E qui scatta il do ut des. Adesso, diranno, tocca a voi pagare: state buoni, per esempio, sulle restrizioni commerciali". A rendere complicata l'intesa, anche l'incompatibilità tra i leader, Trump e Xi Jinping:"Non potrebbero essere più opposti nella psicologia. Uno è un giocatore d'azzardo, l'altro un politico matematico. Usano entrambi il calcolo statistico ma per obiettivi diversi: uno per alzare la posta, l'altro per costruire il suo futuro".

TERZA GUERRA MONDIALE, USA CONTRO COREA DEL NORD: LA STRATEGIA DI TRUMP COMPRENDE LA CINA - Stati Uniti e Corea del Nord mostrano i muscoli, e il rischio dello scoppio di una Terza Guerra Mondiale non sembra essere poi così lontano. Dopo il fallito lancio di un missile da parte di Pyongyang, dietro al quale secondo alcune fonti vi sarebbe l'intervento diretto degli hacker americani, ecco che il Pentagono continua a schierare la sua squadra navale d'attacco in direzione dello stato guidato dal dittatore Kim Jong-un. A capeggiare la flotta è la portaerei a propulsione nucleare Carl Vinson che, come riportato da Quotidiano.net, può disporre anche di "6 cacciatorpediniere classe Arleigh Burke ed un incrociatore classe Ticonderoga (tutti dotati del sistema di difesa Aegis) oltre a sottomarini d'attacco". Sarebbero stati invece già collocati ad una distanza inferiore ai 500 km dal sito dove hanno avuto luogo gli ultimi 5 test nucleari nordcoreani, a Punggye-re, i due cacciatorpediniere Arleigh Burke in grado di far partire i missili da crociera Tomahawk. Pronti per ogni eventualità anche i mezzi pesanti della flotta aerea, gli immancabili B-52 e i B-2 Spirith invisibili ai radar, che al momento sono stati parcheggiati nella base aerea di Guam in atteso di ordini ufficiali. L'avanzata Usa, come sottolineato dall'agenzia ufficiale cinese Nuova Cina (Xinhua), prosegue anche dopo il colloquio telefonico tra il segretario di Stato Usa, Rex Tillerson, e l'omologo cinese, Yang Jiechi: segnale inequivocabile che al momento la Cina ha quanto meno deciso di non mettersi di traverso rispetto all'appello a collaborare avanzato da Donald Trump.

