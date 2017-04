ASIA BIBI/ Pakistan, gli imam chiedono sia uccisa: sua la colpa delle violenze di massa

Foto Pixabay.com

Un ragionamento senza alcuna logica, se non quella di eliminare chi è diverso. E come sempre, il diverso è causa dei mali. Pochi giorni fa in Pakistan si è verificato l'ennesimo allucinante episodio di violenza di massa contro chi la pensa diversamente dalla fede islamica anche se islamico lui stesso. Non solo i cristiani, ma anche chi, come il giovane studente Mashal Khan, è accusato di diffondere la fede ahamdi, considerata eretica dalla maggioranza degli islamici. Il giovane è stato aggredito da un gruppo di studenti fondamentalisti nel campus dell'università che frequentava, massacrato di botte, torturato e poi ancora aggredito dopo essere morto per l'ignobile linciaggio. L'accusa? La solita: blasfemia diffusa su facebook. La frase incriminata ovviamente non aveva niente di blasfemo, dimostrava invece la coscienza liberale e socialmente impegnata del giovane: “Abbiamo creato una società in cui gli studenti diventano assassini. La responsabilità è di tutti: politici, autorità, partiti radicali che rimangono in silenzio e sostengono l’estremismo”. Da questo episodio, di cui possono essere incolpati solo gli islamici radicali, diversi imam hanno preso al volo l'occasione per chiedere l'esecuzione immediata di Asia Bibi, la giovane madre cristiana imprigionata da anni con l'accusa - inesistente - di blasfemia e condannata a morte, come riporta oggi l'agenzia Asianews. Dicono gli imam, tra i più noti del paese: "Queste violenze di massa accadono perché i blasfemi condannati non vengono giustiziati. Le persone hanno perso fiducia nello Stato, a causa della noncuranza delle istituzioni e del loro silenzio criminale. Incidenti come quello della Wali Khan University continueranno fino a quando verrà offeso il loro sentimento religioso”. L'impiccagione di Asia Bibi in sostanza farebbe da deterrente alle violenze di massa. Intanto le autorità hanno arrestato 22 persone che sarebbero coinvolte nell'uccisione del giovane studente. Per la Commissione Giustizia e pace “Le università devono insegnare il pensiero critico, le virtù della tolleranza, della coesistenza e dell’accettazione”.

