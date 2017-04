JIHADISTA PENTITO/ Isis, giovane telefona al padre dall'Iraq: “qui è orribile, salvami!”

Terrorismo e Isis (Foto LaPresse)

TERRORISTA PENTITO, ISIS: LA RICHIESTA DI AIUTO DI UN GIOVANE JIHADISTA AL PADRE (OGGI, 19 APRILE 2017) - Nell'epoca degli attentati dei miliziani dell'Isis ci sono anche i terroristi che si pentono della guerra condotta dallo Stato Islamico contro l'Occidente. Alcune testimonianze dirette di jihadisti pentiti sono raccolte, come riporta LaVerità, nel libro 'Non aspettarmi vivo' delle giornaliste Anna Migotto e Stefania Miretti. Come quella di Anouar, un giovane di 26 anni che è partito dalla Svizzera, dove stava effettuando uno stage in gestione finanziaria, alla volta dell'Iraq come foreing fighter dello Stato Islamico. Dopo essere arrivato nel paese islamico il ragazzo ha scoperto che la situazione era diversa da come veniva descritta. E ha deciso di chiedere aiuto al padre per tornare indietro. In una telefonata la padre Anouar ha raccontato: "Sono in Iraq, qui è orribile, le cose non sono affatto come me le aspettavo. Vieni a salvarmi".

Nel libro sono riportate non solo le richieste di aiuto dei terroristi pentiti ma anche i proclami e il fanatismo di chi combatte per l'Isis: si tratta di messaggi che i miliziani dello Stato Islamico inviano ai loro familiari dalla Siria e dall'Iraq. Come Seif che al telefono con la madre rideva della sua scelta. Un amico del ragazzo, dopo aver assistito alla conversazione ha raccontato: "Lei piangeva, urlava, lo scongiurava di tornare immediatamente a casa. Lui rideva, Diceva: sì, sì, è vero, Bilal è andato in paradiso e io lo raggiungerò presto, non cercarmi, ci rivedremo lassù. Al telefono con sua madre disperata, Seif rideva come un pazzo".

