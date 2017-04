TERZA GUERRA MONDIALE/ Il mistico che ha predetto il bombardamento di Trump in Siria

Foto LaPresse

Si è auto proclamato "il messaggero di Dio" e vabbè di questo tipo di personaggi è pieno il mondo. Sfruttano l'ingenuità della gente per far soldi a palate dicendo di saper prevedere il futuro. Il problema è che il signor Horacio Villegas, come riporta oggi il quotidiano inglese Mirror, ne ha già azzeccate due su tre e non voglia Dio che azzecchi la terza, sarebbe un bel guaio. Già nel 2015 aveva predetto che Donald Trump sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti e così è stato. Poi aveva detto che gli Usa avrebbero bombardato la Siria in tempi sospetti, cosa che è veramente accaduto poche settimane fa. E infine la terza inquietante profezia: Russia, Corea del Nord saranno la causa dello scoppio di un conflitto mondiale che, secondo Villegas, comincerà fra poche settimane. Quando esattamente? Il giorno del centesimo anniversario dell'apparizione della Madonna a Fatima. Nel dettaglio l'uomo ha detto che la gente "deve prepararsi al fatto che tra il prossimo 13 maggio (giorno della prima apparizione) e il 13 ottobre 2017 (data dell'ultima apparizione), scoppierà una guerra mondiale che porterà. devastazione e morte".

