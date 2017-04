GESÙ APPARE TRA LE NUVOLE/ Video, dopo la frana assassina che ha ucciso 20 persone ecco cosa è successo

La figura di Gesù appare tra le nuvole dopo una frana disastrosa

Almeno 17 persone morte, ma se ne temono molte di più, sommerse da una frana che ha colpito la cittadina di Manizales lo scorso mercoledì in Colombia. Eventi purtroppo questi che accadono spesso in paesi come la Colombia, dovuti alle forti piogge che causano frane sui villaggi costruiti sotto alle montagne, spesso capanne fragili, senza alcuna misura di sicurezza. Diciassette le vittime e molti dispersi ancora mentre si lavora senza sosta per cercare possibili superstiti. E' stato così che tra le nuvole ancora minacciose che sono sospese sulla zona, qualcuno si è accorto di un fatto che ha fatto sobbalzare il cuore di molti. Una donna, Marya de Iesus, ha ripreso con il proprio telefonino quello che accadeva postandolo su diversi social media. L'effetto della luce del sole che passa tra le nuvole ha dato una immagine inconfondibile: quella della figura di Gesù. Per le povere famiglie delle vittime e per i soccorritori una immagine di grande speranza, apparsa proprio per confortare le persone colpite. Anche tra chi ha visto il video i commenti sono stati unanimi: è proprio il volto del Salvatore. La donna ha commentato: "Gesù Cristo è venuto a visitare la nostra cittadina colombiana, ha calmato il cielo e ci ha ascoltati. Dio ci benedica, gloria al Signore Re dell'Universo".

