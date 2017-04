VOGLIA DI ADOLF HITLER/ Sondaggio choc: il 25% degli austriaci vorrebbe nuovamente un dittatore come lui

Foto Pixabay.com

Il "grande" Führer, leader e guida del popolo tedesco era austriaco, questo lo sanno tutti, naturalizzato tedesco. D'altro canto la differenza tra Austria e Germania è molto labile, e non solo per affinità linguistiche. L'impero austriaco nasce infatti nel 1804 dopo la fine del Sacro Romano Impero che aveva riunito dentro di sé per secoli le popolazioni dell'attuale Europa centrale, tra cui tedeschi e austriaci. Di fatto, l'Austria nasce solo allora, staccandosi dal grande cuore tedesco che costituiva quello stato. Per cui differenze sostanziali fra essere tedeschi e austriaci non ce ne sono. Vedi il caso di Mozart, da sempre definito austriaco: lui invece si definiva tedesco, Salisburgo la sua città ai tempi faceva parte anch'essa del Sacro Romano Impero. Dei due stati "Germania" e "Austria" e dei due popoli "tedeschi" e "austriaci", come li conosciamo oggi, non c'era neanche traccia. Inoltre, nel 1918, dopo la sconfitta nella Prima guerra mopdiale, l'Austrai si diede il nome di Repubblica dell'Austria Tedesca che fu cambiato d'ufficio in Repubblica d'Austria. Tra l'altro si dice anche che nella parentela di Adolf Hitler scorresse sangue ebraico. Ma a parte tutto questo non stupisce più di tanto la notizia che proprio l'Austria, e non la Germania, sia il paese che secondo un recente sondaggio dell'istituto SORA vorrebbe Hitler come proprio leader. Certo, la Germania ha subito morte e distruzione in misura ben peggiore dell'Austria, per cui si capisce che non sia molto apprezzato da quelle parti (anche se nella Germania ex dell'Est da anni si assiste a uno sviluppo impressionante di partiti e movimenti neo nazisti, ma si tratta essenzialmente di un problema legato al retaggio della dittatura sovietica e alle condizioni economiche meno brillanti del resto del paese). Gli austriaci, dice il sondaggio realizzato insieme a una associazione per lo studio della storia contemporanea di Vienna, sono meno soddisfatti della democrazia di quanto lo fossero dieci anni fa. La ragione è ovviamente una sola, per un paese che ha vissuto in pace e con grande sviluppo economico dal dopo guerra in poi: l'arrivo delle ondate migratorie che sembrano minacciare il benessere del paese. Un quarto degli austriaci farebbe a meno del parlamento e delle elezioni; il 31% ritiene che il nazismo ha anche avuto effetti positivi sull'Austria. Il 43% vuole un uomo forte alla guida del paese, il 23% vuole un nuovo Führer. Che si può dire davanti a tanta sciagurata ignoranza? Intanto che l'uomo forte al potere oggi lo vorrebbero quasi tutti, dalla Francia che rischia di eleggere come presidente la fascistoide Marine Le Pen, all'Italia che sogna Beppe Grillo a capo del governo. L'uomo forte in tempi di crisi è benvoluto e desiderato: i fallimenti della politica parlamentare lo fanno invocare soprattutto per risolvere le crisi economiche. D'altro canto, meglio con la pancia piena e meno liberi no? Peccato poi che gli uomini forti, vedi Maduro in Venezuela, portino i propri paesi anche alla rovina economica.

