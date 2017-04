ARRESTATI 100 “GAY”/ Il governo ceceno: “qui gli omosessuali non esistono"

Immagine d'archivio (Pixabay)

RETATA CONTRO I GAY IN CECENIA: CENTO PERSONE ARRESTATE. IL GOVERNO: "QUI GLI OMOSESSUALI NON ESISTONO" - Cento persone sospettate di essere gay sono state arrestate in Cecenia: la notizia è stata lanciata dal quotidiano russo di opposizione Novaya Gazeta, che ha citato fonti della sicurezza locale e del governo. Sono state arrestate in un blitz nel corso del quale sono morte tre persone. Si tratterebbe di omicidio, stando all'inchiesta condotta dalla giornalista russa Elena Milashina, che ha citato anche fonti vicine agli attivisti LGBT. Non si esclude comunque che il numero dei morti sia maggiore.

L'operazione sarebbe nata dopo la richiesta da parte di un gruppo di attivisti LGBT di alcuni permessi per organizzare parate in quattro città a prevalenza musulmana. Consapevoli che sarebbero state respinte, avevano intenzione di ricorrere alla Corte Europea per i Diritti di Strasburgo. Le cento persone sarebbero state individuate dalle autorità infiltrandosi nelle app di appuntamenti frequentate dai gay, del resto mostrare pubblicamente il proprio orientamento sessuale nel Caucaso equivale ad una sentenza di morte.

La notizia della retata contro un centinaio di persone omosessuali da parte di agenti della sicurezza è stata, però, smentita seccamente dal portavoce del presidente ceceno Ramzan Kadyrov, il quale ha spiegato che nel suo Paese, a maggioranza musulmana, non esistono gay. Come riportato dall'agenzia Ria Novosti, Ali Karimov ha aggiunto che «è impossibile perseguitare chi non c'è nella nostra Repubblica». A far discutere, però, è un'altra affermazione del portavoce: «Se ci fossero persone così in Cecenia, le forze dell'ordine non dovrebbero fare nulla perché i loro parenti li manderebbero via in luoghi da cui non si può fare ritorno».

Ekaterina Sokiryanskaya, dell'Ong filantropica "International Crisis Group", ha confermato invece al New York Times che la notizia della retata le è giunta da troppe fonti «per non essere vera». Il presidente ceceno comunque è stato già accusato in passato di violazioni dei diritti umani.

