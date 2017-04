Akbarzhon Jalilov/ Chi è il kamikaze della bomba alla metro di San Pietroburgo: hanno trovato la sua testa

Attentato San Pietroburgo (Foto: LaPresse)

KAMIKAZE METRO SAN PIETROBURGO: AKBARZHON JALILOV, PRESUNTO TERRORISTA. TROVATA TESTA VICINO LUOGO ESPLOSIONE - Akbarzhon Jalilov è l'autore dell'esplosione nella metropolitana di San Pietroburgo: lo hanno riferito i media russi, secondo cui la sua testa sarebbe stata trovata vicino al vagone dove si è verificato l'attentato che ha ucciso 14 persone. Secondo i servizi segreti del Kirghizistan, gli elementi finora a disposizione puntano proprio sul ragazzo nato a Osh nel 1995, che ha ottenuto in seguito la cittadinanza russa. Per la Tass avrebbe legami con i miliziani siriani e riferisce che l'ordigno inesploso doveva essere innescato da un telefono cellulare. Intanto sono in corso controlli anche su due amici del kamikaze.

Inizialmente i media russi avevano diffuso le immagini di un uomo di mezza età, con la barba e vestito di nero, ritenendolo uno dei presunti responsabili, ma questi si è presentato alla polizia affermando la sua estraneità ai fatti. Le autorità russe hanno poi identificato un giovane asiatico come responsabile dell'esplosione nella metropolitana: si tratterebbe di un attentatore suicida, un ragazzo 23enne con gli occhiali, che indossa una giacca marrone con il cappuccio e un cappello blu e che porta uno zaino. Il ragazzo potrebbe essere legato ad un'organizzazione islamista bandita in Russia.

BREAKING: First pics of St Petersburg metro blast suspect, Kyrgyz-born Russian Akbarzhon Jalilov, 22 https://t.co/gryayHAE1W pic.twitter.com/Q2JOlXoodi — Daily Express (@Daily_Express) 4 aprile 2017

Per Fontanka.ru si tratterebbe di Maxim Arishev, originario del Kazakhstan. Secondo, invece, Associated Press, che cita l'intelligence del Kirghizistan, il kamikaze sarebbe un cittadino russo di origine kirghisa. È stata la Bbc a fare poi il nome di Akbarzhon Jalilov. Il comitato di stato kirghiso non ha confermato se Jalilov è coinvolto nell'attacco terroristico, ma di stare cooperando nelle indagini con le autorità russe. Il portavoce Rakhat Sulaimanov ha spiegato che le informazioni sul presunto coinvolgimento di Jalilov sono arrivate dalla Russia. Per ora hanno solo confermato che è originario del Kirghizistan.

