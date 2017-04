VACCINI/ UK: madre vegana obbligata a vaccinare i figli dal giudice

Foto Pixabay.com

Evidentemente non è un problema solo italiano, quello del rifiuto di vaccinare i figli, cosa che secondo le statistiche è in aumento. Anche nel Regno Unito si assiste a qualcosa di simile. Una madre vegana, che desiderava che i figli crescessero liberi da ogni tipo di tossina, è stata obbligata a eseguire la vaccinazione dopo la sentenza di un tribunale. Il giudice ha commentato di sentirsi dispiaciuto che la madre giudichi la sentenza sbagliata, ma, ha detto, il senso della mia sentenza è chiaro. Cioè non permettere che i bambini possano ammalarsi. Il problema infatti non è solo che i bambini non vaccinati possano ammalarsi, ma anche che diffondano le malattie in questione. I bambini hanno rispettivamente 2 e 4 anni, e dovranno essere vaccinati contro la difterite, la poliomielite, meningite, morbillo, parotite e rosolia. La madre, naturalista e vegana convinta, dice di aver nutrito sempre i figli solo con prodotti naturali e che i loro corpi sono liberi da ogni genere di tossina. In realtà il più grande dei figli alcune vaccinazioni le aveva fatte, ma la donna sostiene che in seguito ha sofferto di effetti collaterali, ad esempio tosse persistente ed eczema. Contro la donna anche il padre, che l'ha definita, di vedute ristrette, iper protettiva nei confronti dei figli e ossessiva. Inoltre sospetta di ogni tipo di medicina convenzionale. Ma la donna insiste: "I vaccini non sono vegani, nessun dottore ha il coraggio di criticarli per paura di perdere il lavoro. Ma non è una cosa naturale iniettare nel corpo elementi composti di metalli ed è contro ai miei principi vegani che i miei figli assumano cellule animali o qualcosa che è stato testato sugli animali".

© Riproduzione Riservata.