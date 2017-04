HITLER PER BAMBINI/ Colora gli spazi appare il saluto nazista sull'album per gli infanti

Hitler sui libri da colorare

HITLER SUI LIBRI DA COLORARE: OLANDA, SALUTO NAZISTA SULL'ALBUM PER BAMBINI E SCOPPIA LA BUFERA - Brutta sorpresa in Belgio e Olanda per alcuni genitori che hanno comprato un libro da colorare per i loro figli. I bambini hanno colorato gli spazi bianchi, lasciando interdetti i loro genitori alla vista dell'immagine di Adolf Hitler che fa il saluto nazista. La notizia sembrerà assurda, ma è accaduta veramente ed è stata riportata dal Time, secondo cui il libro delle polemiche è stato messo in vendita lunedì scorso da Kruidvat. La catena di magazzini olandese si è subito scusata: hanno fatto sapere di essere «profondamente rammaricati per questo incidente» e che hanno aperto un'indagine per verificare come sia stato possibile incappare in questa clamorosa figuraccia. Inoltre, hanno fatto sapere che rimborseranno tutti i clienti che hanno acquistato le copie in questione. L'album da colorare è stato subito ritirato dalle librerie, ma nonostante ciò sono scoppiate numerose polemiche in Belgio e Olanda.

HITLER SUI LIBRI DA COLORARE: OLANDA, LE REAZIONI - Bufera in Belgio e Olanda per alcuni libri da colorare: il caso è scoppiato quando alcuni genitori si sono resi conto che l'immagine risultante era quella del saluto nazista di Adolf Hitler. Non è mancata la replica dell'editore belga incaricato della distribuzione: Trifora ha provato a giustificarsi dicendo che nel Kleuren op Code ci sono figure storiche significative, come Nelson Mandela, Albert Einstein e Abraham Lincoln. In teoria, dunque, non dovrebbe sorprendere la presenza tra questi di Adolf Hitler. Ma l'editore ha provato a giustificarsi spiegando che forse l'uomo che ha realizzato i disegni potrebbe non aver riconosciuto Adolf Hitler quando si è trovato a selezionare i diversi personaggi famosi. «È una brutta combinazione di circostanze. Controlliamo il libro per le traduzioni, ma non le immagini da colorare», ha dichiarato un portavoce. I genitori scioccati, però, hanno già riempito di commenti i social media.

© Riproduzione Riservata.