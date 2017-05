Ballottaggio elezioni Francia, Marine Le Pen (Foto: LaPresse)

ELEZIONI FRANCIA BALLOTTAGGIO E SONDAGGI, LE PEN AVREBBE BATTUTO MACRON CON IL SISTEMA ELETTORALE AMERICANO - Se la Francia per le elezioni presidenziali usasse il sistema elettorale degli Stati Uniti, vincerebbe Marine Le Pen. In attesa del ballottaggio, in programma il 7 maggio, l'Economist ha effettuato l'esperimento per dimostrare quanto l'esito di un voto dipenda dal sistema elettorale vigente. La vittoria di Donald Trump è stata descritta un trionfo, nonostante abbia preso quasi tre milioni di voti in meno di Hillary Clinton. In Francia quel sistema elettorale incoronerebbe la leader del Front National a discapito di Emmanuel Macron, il candidato di En Marche!. Quest'ultimo ha ottenuto risultati migliori nelle aree a ovest del paese, mentre Le Pen ha raccolto più consensi nelle aree che si affacciano sul Mediterraneo, nel nord-est, nel centro e nel sud-est della Francia. Non nelle principali città di queste zone. L'elezione in Francia è basata su un puro parametro quantitativo, mentre negli Stati Uniti il sistema è maggioritario, quindi conta vincere in alcuni stati più che in altri. L'Economist ha, quindi, immaginato le regioni francesi come stati federati, ipotizzando che Macron e Le Pen sarebbero finiti in parità con 90 "grandi elettori" ciascuno. In questo caso la scelta avviene con un voto per stato: la Le Pen ha vinto in otto regioni contro le sei di Macron, quindi avrebbe vinto.

ELEZIONI FRANCIA BALLOTTAGGIO E SONDAGGI: LE PEN VS MACRON, SCAMBIO DURO DI ACCUSE - Ultimi grandi comizi in Francia in vista delle elezioni presidenziali: il 7 maggio andrà in scena lo scontro al ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Gli ultimi sondaggi danno il candidato di En Marche! in ripresa: stando ad un'inchiesta pubblicata dal quotidiano Le Figaro, otterrebbe il 61% dei voti nel duello con la leader del Front National. A cinque giorni dalle votazioni i due candidati si sono scambiati accuse. Macron, ad esempio, ha attaccato Le Pen per le dichiarazioni sul rastrellamento di 13mila ebrei nel 1942: «Le radici sono evidenti. Io mi batterò fino all'ultimo secondo, non soltanto contro il suo progetto, ma contro la sua idea della democrazia e della Repubblica che non è la mia». La candidata di estrema destra è, invece, intervenuta su Twitter per esprimere la sua solidarietà nei confronti dei poliziotti feriti negli scontri di ieri. Nel comizio a nord di Parigi ha, invece, denunciato il rivale centrista, giudicato come un candidato del "sistema" e dell'alta finanza.

