BRUCE LEE DELL'AZERBAIJAN/ Video, auto in fiamme: anziano salva una famiglia sfondando il vetro con un calcio

Foto dal video

Non ha avuto un attimo di esitazione dopo essersi trovato sulla scena di un brutto incidente, in una strada dello stato asiatico dell'Azerbaijan. E dire che non era neanche un giovanotto. Si è trattato di un tamponamento, evidentemente molto violento, che ha mandato in fiamme l'auto davanti, probabilmente anche per il vecchio modello di automobile che si usano ancora da quelle parti, una Volga di chissà quanti anni fa. Il problema è che all'interno c'era una famiglia intera. In diversi si sono avvicinati per cercare di soccorrere i malcapitati, che erano rimasti bloccati all'interno, fino a quando è arrivato lui, soprannominato adesso il Bruce Lee dell'Azerbijan per i colpi di autentico karateka che ha mollato a calci per infrangere il finestrino del guidatore. Poi si è dato da fare, operazione non semplice anche questa dato che l'autista era una persona alquanto grossa di corporatura, per estrarre tutti dal finestrino. Un eroe, l'anziano Bruce Lee asiatico.

