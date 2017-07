MELANIA TRUMP/ Prima first lady cattolica dai tempi di Jackie Kennedy: il bacio alla corona di spine di Cristo

Melania Trump

Melania Trump è una first lady unica, a dir poco insolita. Tanto si è detto sul fatto che sia la prima first lady straniera e sul fatto che sia finora l'unica ad aver posato nuda per la copertina di una rivista. Ma anche la fede è un aspetto che rende "eccezionale" la moglie del presidente degli Stati Uniti d'America. Melania Trump è infatti la prima first lady cattolica dai tempi di Jackie Kennedy. Ne ha parlato il settimanale Chi, che domani sarà in edicola con le immagini della sua visita alla cattedrale di Notre Dame a Parigi. Durante la visita ha baciato la corona di spine di Cristo, una tra le più preziose reliquie della Cristianità che è conservata nella cattedrale parigina. Le è stata presentata su un cuscino da Patrick Chauvet, rettore della basilica. A lungo si è speculato sull'ipotesi che fosse o meno cattolica dopo la visita a Papa Francesco del 24 maggio scorso: la richiesta di benedire il suo rosario personale e la preghiera davanti ad una statua della Vergine Maria hanno scatenato le voci. Poi la portavoce di Melania Trump ha confermato che la first lady professa la fede cattolica.

MELANIA TRUMP IN VISITA A NOTRE DAME A PARIGI

LA FIRST LADY CATTOLICA: LA CONFERMA DI RODÉ

Il cardinale Franc Rodé, prefetto emerito della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, ha confermato all'edizione slovena di Radio Vaticana che Melania Trump è stata battezzata. Rodé ha incontrato la moglie del presidente degli Stati Uniti a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore USA in Italia, dopo la visita della first lady all'ospedale Bambino Gesù. In quell'occasione gli ha raccontato di essere stata battezzata nell'unica parrocchia di Raka, quella di San Lorenzo, dal parroco France Campa. Pur non rivelando l'anno del Battesimo, avvenuto comunque quando era bambina, Melania Trump ha rivelato un curioso aneddoto: la data coincide con quella del compleanno del marito, il 14 giugno. Quando si sono confrontati sul parroco Campa, che Rodé ha avuto modo di conoscere, la first lady ha replicato: «Mia madre mi ha parlato allo stesso modo di questo sacerdote, proprio come lo sta descrivendo lei».

