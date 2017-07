MONUMENTO AI CADUTI VOTATO A SATANA/ I cattolici danno battaglia (ma hanno già “perso” una croce...)

Monumento satanico per i caduti: bufera in Minnesota

Una piccola cittadina del Minnesota è salita agli onori della cronaca per la nascita del Tempio di Satana. Il via libera delle autorità di Belle Plaine ha fatto a lungo discutere, ma nuove polemiche sono divampate negli ultimi tempi, a causa di un monumento in memoria delle persone cadute in guerra. L'opera che il Tempio di Satana vuole installare consiste in un cubo nero sovrastato da un elmetto rovesciato, che funge da ciotola per le offerte, e adornato di pentacoli rovesciati su quattro facce. Il Tempio di Satana ha spiegato che la ciotola è utile per lasciare bigliettini o fiori, ma c'è chi l'accosta ad un'usanza che ha radici nel paganesimo medievale. I cattolici di Belle Plaine si sono opposti all'installazione del monumento con simboli satanici nel Veterans Memorial Park: hanno dato vita a diverse preghiere e manifestazioni per sensibilizzare le autorità locali: «A volte queste cose malvagie sono utili per svegliare le persone. Dobbiamo prendere sul serio la nostra fede», ha dichiarato il pastore Brian Lynch a The Spirit Catholic Spirit.

I CATTOLICI PROTESTANO: COSÌ SI RICORDANO I VETERANI?

Il Tempio di Satana, approfittando di un dibattito sulla libertà di pensiero e sulla separazione tra Chiesa e Stato che ha animato la comunità locale, ha spiegato le sue ragioni, puntando sul fatto che il monumento serve a ricordare i caduti delle guerre a cui gli Stati Uniti hanno preso parte. «Vogliamo davvero fare qualcosa per onorare i veterani. Non è questione di scioccare o far preoccupare i cittadini, anche se ciò è inevitabile», il commento del portavoce del Tempio di Satana. Il cofondatore Lucien Greaves ha spiegato che, nonostante il nome, l'organizzazione non crede nel soprannaturale, ma celebra l'accezione metaforica di Satana, «descritto nella letteratura come l'ultimo ribelle contro la tirannia, quindi non come simbolo del male». I cattolici però hanno replicato puntando il dito contro i simboli satanici presenti sul monumento. E non dimenticano che sia stato rimosso in passato un monumento con una croce, perché considerato troppo religioso per essere installata sul suolo pubblico. Ora i cattolici in risposta alla proposta del Tempio di Satana sono tornati alla carica per chiedere il ripristino del monumento con la croce.

