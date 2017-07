COCCODRILLO ZOMBIE/ Video, stregone usa la magia nera: la bestia restituisce il corpo di un uomo scomparso

Foto Pixabay.com

Una storia che ovviamente può avere infinite spiegazioni, scientifiche, naturali oppure semplici coincidenze. Sta di fatto che quanto filmato è piuttosto inquietante e rarissimo da vedersi, forse neanche mai successo o quantomeno mai filmato. Succede in Indonesia, dove un gruppo di amici alcuni giorni fa decide di fare il bagno insieme in un fiume, ignari o comunque non impauriti dalla possibile presenza di coccodrilli in quei luoghi nella giungla dove tali animali sono sempre presenti nelle acque. Secondo una antica tradizione infatti, se fai il bagno con i vestiti non sarai attaccato dai coccodrilli, succederà solo se farai il bagno nudo.

E infatti uno di loro viene aggredito da una delle bestie che lo trascina via. Nei giorni seguenti gli abitanti del villaggio cercano disperati il corpo della vittima, almeno i resti, per celebrarne i funerali. Non ottenendo alcun risultato, si rivolgono a uno stregone esperto in magia nera. Alcuni riti, alcune invocazioni, poi accade quello che nessuno si sarebbe mai aspettato. Un coccodrillo emerge dalle acque spingendo il cadavere della vittima e porgendolo alle persone lungo la riva. Poi se ne va. Altrettanto incredibilmente il corpo non presenta particolari ferite o segni di morso: è come se il coccodrillo avesse vegliato su di lui impedendo ad altri animali di divorarlo. Non sarà magia nera, ma è successo, come testimonia questo video. Le autorità non credono che l'uomo sia stato attaccato da alcun coccodrillo, ma che sia morto invece per un qualche malore, resta l'incredibile episodio della restituzione del cadavere.

ATTENZIONE: IL VIDEO HA CONTENUTI NON ADATTI A TUTTI I TIPI DI UTENTI

