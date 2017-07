TERZA GUERRA MONDIALE/ Scontro Usa-Turchia: spuntano notizie segrete (ultime notizie)

La Turchia ha divulgato informazioni militari Usa (foto LaPresse)

Incidente diplomatico tra Stati Uniti e Turchia? Durante l’amministrazione Trump l’impegno statunitense in Siria si è intensificato, e nella giornata di giovedì Anadolu, l’agenzie di stampa ufficiale della Turchia, ha reso note dieci postazioni militari degli USA in territorio siriano che avrebbero dovuto restare segrete, senza diventare di pubblico dominio. Addirittura Anadolu ha invece indicato lo spiegamento di forze militari per ciascuna postazioni, rivelando dunque informazioni sensibili strategicamente molto importanti. Sono postazioni che gli USA tiene in piedi per dare una mano concreta alle forze curde che in territorio siriano stanno combattendo verso l’Isis. I rapporti tra il governo turco e i curdi sono però come sempre pessimi, e si pensa che il rivelare le postazioni sia stata una mossa in realtà premeditata proprio per danneggiare i combattenti turchi, in un atteggiamento che viene considerato sempre più ambiguo da parte della Turchia nei confronti del sedicente stato islamico.

TERZA GUERRA MONDIALE, SCONTRO USA-TURCHIA

ANKARA RIVELA INFORMAZIONI MILITARI SEGRETE

Di sicuro l’irritazione degli Stati Uniti per le rivelazioni turche è stata forte, col Pentagono che ha stigmatizzato direttamente la possibilità che addirittura organi governativi turchi possano divulgare informazioni riservate che possano peraltro mettere a repentaglio la sicurezza delle truppe statunitensi in Siria. E’ proprio la guerra all’Isis che potrebbe essere danneggiata da rivelazioni di questo tipo, come il Pentagono ha fatto sapere ad Ankara tramite il suo portavoce Adrian Rankine-Galloway, e questo ha alimentato le voci di ambiguità riguardo le posizioni dells Turchia nella battaglia allo stato islamico, nella quale peraltro le posizioni di USA e Russia sembrano essersi decisamene riallineate nell’ultimo periodo, proprio grazie al sostegno condiviso alle truppe dei combattenti turchi. Il Pentagono ha sottolineato come paesi alleati sotto l’egida della NATO debbano assolutamente evitare incidenti di questo tipo e mantenere riservate le informazioni militari sensibili.

