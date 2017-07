Sfregia con l'acido moglie e figlia/ Video, le due donne lo perdonano: perchè?

Una delle donne sfregiate dall'acido

Non è evidentemente una abitudine dei maschi italiani soltanto, quella di gettare acido sul volto delle ex compagne o fidanzate, ma succede ovunque, anche nella lontana India. Una notte di 25 anni fa, Inderjeet Mahour, oggi 60enne, un uomo brutale e alcolizzato che picchiava e terrorizzava la moglie e le due figlie, una di 3 anni e una di 18 mesi, si fece dare da un amico una bottiglietta di acido, chiese specificatamente che fosse di tipo non troppo forte perché voleva spaventare le sue donne ma non fare danni troppo gravi. Il motivo erano le continue proteste della moglie per il suo stile di vita, ma l'uomo minacciava anche la figlia di 3 anni: "Non criticarmi o ti rovinerò la faccia" le aveva detto più volte. Purtroppo fecero l'errore di cercare di lavarsi con l'acqua, che rende le condizioni peggiori, invece che asciugarsi con qualche straccio. Il risultato fu che le due donne rimasero orribilmente sfigurate e la figlia anche cieca da un occhio. La piccola di 18 mesi morì invece per delle infezioni prese in ospedale. L'uomo fu denunciato, passò alcuni anni in galera, ma quando la donna uscì dall'ospedale si trovò completamente da sola a crescere due figli: la povertà estrema la spinse alla disperazione, mentre gli abitanti del villaggio le allontanavano per le loro condizioni fisiche.

Quando il marito uscì di galera non le rimaneva che una cosa da fare: perdonarlo e riprenderlo in casa tanta era la loro povertà. Fu lui a scrivere una lettera alla moglie dal carcere chiedendo di essere perdonato. Ci mise 14 mesi a decidere mentre lui continuava a recarsi da lei chiedendo perdono. Il gesto caritatevole ebbe un buon risultato, anche se a volte l'uomo beve ancora e diventa violento, ma il peggio è passato, tanto che la coppia ha avuto un'altra figlia. Lui dice di sentirsi distrutto per quello che ha fatto e che ogni volta che guarda in volto la figlia maggiore, si sente distrutto dal rimorso di quello che le ha fatto. "L'ho perdonato" dice lei "non ho mai chiesto a mia madre perché lo ha ripreso: perché dovrei essere arrabbiata?" dice incredibilmente. Da un paio di anni la ragazza lavora in un locale per le vittime di attacchi con l'acido e spera un giorno di fare la cantante: "Non mi sento mai triste o depressa. Non mi sono mai sentita più debole degli altri, mai ho provato rabbia. Tutti devono combattere per sopravvivere, la gente come me me però deve combattere più duramente". E' tutto quel che dice: "A subire l'attacco sono stati i miei occhi e il mio viso, non il mio spirito e il mio coraggio".

© Riproduzione Riservata.