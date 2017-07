Terza guerra mondiale/ Le Hawaii temono un attacco della Corea del Nord (ultime notizie)

Terza guerra mondiale, Hawaii temono attacco Nord Corea (Foto: LaPresse)

Le Hawaii temono un attacco missilistico da parte della Corea del Nord, quindi lo scoppio di una Terza guerra mondiale. La frequenza con cui il regime di Pyongyang sta effettuando i test è aumentata sensibilmente, ma preoccupa in particolare il missile balistico intercontinentale (ICBM), che è in grado di coprire distanze superiori rispetto alle consuete armi nordcoreane. Secondo gli esperti il missile non potrebbe raggiungere le Hawaii, ma l'Alaska, ma nonostante ciò lo stato insulare degli Stati Uniti ha deciso di prepararsi all'eventualità di un attacco. E sono il primo stato americano a farlo. Sono sette le isole principali che costituiscono l'arcipelago delle Hawaii. Le isole più vicine alla Corea del Nord sono Niihau e Kauai. Per ora non si sa molto sulle precauzioni che stanno prendendo, ma pare - come riportato da Il Post - che lo stato voglia preparare i cittadini a questa eventualità. Secondo l'Honolulu Star Advertiser, si comincerà con una campagna informativa.

TERZA GUERRA MONDIALE: I TIMORI DELLE HAWAII

LE PRECAUZIONI: RICHIESTE SPECIALI E PROCEDURE DI DIFESA

Dagli annunci via radio alle prove di evacuazione di alcuni edifici, passando per una nuova sirena di emergenza, fatta suonare dopo quella per gli uragani e gli tsunami. Così le Hawaii si preparato all'eventuale scoppio della Terza guerra mondiale. Lo stato insulare degli Stati Uniti ha espresso le sue preoccupazioni ancor prima dell'ultimo test balistico della Corea del Nord.Lo dimostra l'approvazione di una risoluzione della Camera dei rappresentanti delle Hawaii, con la quale si chiede la ristrutturazione dei rifugi anti-atomici e la creazione di riserve di beni di prima necessità. L'economia e la vita delle Hawaii dipendono dall'approvvigionamento via mare, che potrebbe essere interrotto nell'eventualità di un attacco improvviso. Per qualcuno si tratta di preoccupazioni esagerate: l'Autorità hawaiana del turismo teme ripercussioni nel suo settore. L'arrivo di meno turisti danneggerebbe l'economia dell'arcipelago. Per Charlene Chan, portavoce dell'agenzia, il rischio di un attacco nordcoreano è basso.

