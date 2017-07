Terza guerra mondiale/ Siria, tensioni crescenti: scontro per le "zone di influenza" (ultime notizie)

Terza guerra mondiale: in Siria tensioni crescenti (Foto: LaPresse)

Il passo risolutivo tra Donald Trump e Vladimir Putin è solo apparente? Si rischia una Terza Guerra mondiale? Le tensioni sul fronte siriano non si sono placate, tutt'altro: stanno continuando a crescere. Il futuro della Siria resta un incognita che può avere un peso specifico sul rischio che scoppi una Terza guerra mondiale. Le potenze internazionali si stanno spartendo le "zone d'influenza", ma non è ancora chiaro come si configureranno. Il puzzle della Siria si sta componendo lentamente e il fronte più pericoloso sembra essere quello della zona orientale. Secondo Eugenio Dacrema dell'ISPI si tratta di una zona che potrebbe trascinare il conflitto per lunghi mesi, se non addirittura anni. I "giochi" sono completamente aperti, quindi le tensioni future si concentreranno a Est, che negli ultimi tre anni è stato dominato dallo Stato Islamico. Il regime di Damasco sta provando a reimporsi, ma è evidente che le logiche non abbiano nulla a che vedere con gli interessi della popolazione siriana.

TERZA GUERRA MONDIALE: IN SIRIA TENSIONI CRESCENTI

USA ALL'ATTACCO: RUSSIA FINANZIA AMBIENTALISTI

I rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia restano tesi, quindi continua ad aleggiare il timore di una Terza guerra mondiale. I repubblicani del Congresso e un membro dell'amministrazione Trump hanno chiesto al segretario del Tesoro di indagare eventuali finanziamenti russi agli ambientalisti americani che si oppongono allo "shale" e alla tecnologia della fratturazione idraulica. Gli ambientalisti hanno respinto le insinuazioni: «Non abbiamo nulla a che fare con la Russia», ha dichiarato David Willett, secondo cui si tratta di un tentativo di allontanare le notizie sui legami che invece ha Trump con la Russia e il relativo intervento nelle elezioni americane. Anche il direttore della politica ambientale del WWF in Russia, Evgeny Shvarts, ha respinto le accuse dei repubblicani e a RIA Novosti ha spiegato per quale motivo le organizzazioni ambientaliste Usa non accetterebbero fondi pubblici dal governo russo o da Gazprom: «La perdita di reputazione tra i propri sostenitori è più grave dell'ottenimento di piccoli finanziamenti».

