ESERCITO USA VIETATO AI TRANS/ Trump vs Obama: “costi medici alti e disordine nei soldati”

Donald Trump revoca provvedimento Obama (LaPresse)

Annuncio shock nell’esercito americano, e in arrivo direttamente da Donald Trump: questo pomeriggio su Twitter il presidente usa ha annunciato di aver reso di nuovo attivo il divieto contro i soldati trans nei Marines. «Le persone transgender non potranno servire nelle forze armate americane in alcun ruolo», twitta il tycoon Usa, scatenando la reazione dei media e del mondo LGBT già in odio completo contro il presidente neoeletto. Con tre post successivi Trump dà notizia della decisione presa assieme all’ultimo consiglio con i generali del Pentagono e i propri consulenti militari: i soldati americani “devono essere concentrati su una decisiva e schiacciante vittoria” e dunque non possono essere distratti dalla presenza di persone nelle truppe magari poco desiderate. «La presenza dei trans nell’esercito avrebbe come conseguenza una disgregazione delle truppe, con costi medici troppo elevati», spiega il presidente Usa non dando però altre informazioni a riguardo.

VIETATI SOLDATI TRANS NELL’ESERCITO USA: DECISIONE SHOCK DI TRUMP

REVOCATO IL PROVVEDIMENTO DI OBAMA

Si torna così indietro dopo che con il provvedimento storico nel 2016, Barack Obama tra gli ultimi atti del suo periodo da Presidente Usa aveva tolto il divieto a membri LGBT nell’esercito degli Stati Uniti d’America. Dal primo luglio scorso infatti il reclutamento era di nuovo aperto anche a persone trans: «Il nostro compito - aveva detto l’allora ministro della Difesa Ash Carter nel corso di una conferenza stampa al Pentagono - è di difendere il paese, non possiamo impedire il reclutamento di persone che possono portare a compimento tale missione». Trump fa dunque dietrofront e riporta l’ago della legge a prima di quel luglio, tornando a vietare l’ingresso negli Usa a persone transgender. Il famoso “Dont’ask, dont’tell” veniva così abolito da Obama, con i soldati che iniziavano a vedere conosciuta e non condannata la propria omosessualità, ma con questo provvedimento Trump compie un passo indietro anche in quel versante. Curiosa la reazione del Pentagono, alla richiesta di informazioni e domande dei giornalisti Usa dopo l’annuncio di Trump: «fate riferimento direttamente alla Casa Bianca», come dire “noi non ne sappiamo nulla!”.

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 luglio 2017

