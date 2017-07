GOOGLE EARTH/ Lo shock della figlia: vede la madre morta innaffiare le piante

Foto da Google Earth

Il giorno in cui Denise Underhill, una donna inglese che da qualche tempo si era trasferita a vivere in America, sentì un lacerante desiderio di parlare con la madre morta 18 mesi prima, non si sarebbe mai aspettata quello che avrebbe visto. Decise così di entrare su Google Earth per vedere la casa di famiglia dove era cresciuta con i genitori, nella città di Tamworth, così, giusto per vedere se e cosa era cambiato dai tempi in cui vi abitava e per avere un momento di conforto nel rivedere quei luoghi tanto amati. Mai si sarebbe aspettata di vedere quello che invece vide: la casa di famiglia, e nel giardino la madre che innaffiava le piante. Inutile dire lo shock della donna: rivedere la madre nel pieno delle sue azioni quotidiane, come se tutto stesse accadendo in quel momento, proprio quel giorno che aveva sentito così urgente risentire la voce della mamma.

"Quel giorno ebbi un impulso molto forte di risentire la voce di mia mamma ma sapendo bene che era impossibile, decise di dare uno sguardo grazie a Google Earth alla nostra casa dopo che era stata venduta due anni fa dopo la morte di mia madre, così, per vedere se era cambiato qualcosa. Ed eccola, lei, in giardino che innaffia le piante". Ovviamente la foto era stata scattata quando la donna era ancora viva, e se per Denise fu una gioia rivedere la madre fare quello che faceva tutti i gironi, non si può dire che tutti sarebbero contenti di vedere un proprio caro lì, conservato in fotografia per l'eternità. Potrebbe causare sofferenza, ma Denise ha commentato: "Nessuno può sapere che foto viene scattata per Google, ma è proprio il caso di dire che durano una eternità". Sarebbe anche il caso di dire che Google Earth non aggiorna granché le sue immagini: magari oggi al posto di quella casetta tipicamente inglese di mattonincini rossi c'è un parcheggio o un supermercato…

© Riproduzione Riservata.