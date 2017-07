BIMBA FIGLIA DI UN PADRE MORTO/ Video, vedova di un poliziotto usa il seme del marito due anni dopo il decesso

Foto LaPresse

Era il dicembre 2014 quando due poliziotti di New York vennero uccisi mentre erano in pattuglia per la strada, nella loro vettura. I loro nomi, Wenjian Lui e Rafael Ramos, uno di origine cinese, l'altro messicana, due autentici figli dell'America multirazziale. Due anni e mezzo dopo la morte di Lui è nata Angelina, la figlia della coppia. La notte in cui fu assassinato la moglie Chen chiese che il suo seme venisse preservato nella speranza che un giorno potesse avere un figlio. Sempre quella notte, la donna sognò il marito che le diceva che avrebbe avuta una bambina. Quando è rimasta incinta non ha mai chiesto di sapere durante le ecografie il sesso del nasciturto, ma era certa che sarebbe nata una femmina, e così è stato. Lui, al cui funerale parteciparono migliaia di persone, è stato il primo poliziotto di origine asiatica rimasto ucciso mentre compiva il suo dovere. Era arrivato negli Stati Uniti nel 1994 con i suoi genitori, all'età di 12 anni. Chen non ha mai detto loro dei suoi tentativi di rimanere incinta, per paura che soffrissero troppo se non fosse andato tutto bene. La prima cosa che ha detto la nonna quando ha visto la bambina è stata: "Posso riconoscere mio figlio nel suo volto".La polizia di New York ha diffuso una foto con la mamma e la bambina con in testa un cappellino della polizia, accogliendola nella grande comunità del NYPD.

