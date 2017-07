Bomba alla Conferenza episcopale/ Sono state le femministe

Foto da Facebook

E così siamo arrivati alle bombe. Dopo le manifestazioni davanti alle chiese, dopo le intrusioni durante le liturgie a seno nudo, l'“Informal Feminist Command for Anti-Authoritarian Action”, un gruppo femminista internazionale che si definisce anarchico e libertariano, ha rivendicato la bomba esplosa davanti al palazzo del Consiglio dei vescovi messicani. L'ordigno fortunatamente, fatto in casa, ha provocato pochi danni, ma è un segnale di guerra e di minaccia preoccupante dell'escalation che questi gruppi radicali, specie nell'America latina, hanno raggiunto. Un delirante comunicato ha accompagnato il gesto dove si dichiara sia stato fatto "per ogni tortura e omicidio nel nome di Dio e per ogni bambino abusato dai pedofili". Certo la Chiesa avrà delle colpe, ma pensino queste coraggiose femministe ai bambini cristiani massacrati dalle bombe jihadiste o alle bambine cristiane stuprate dai gruppi islamici.

Ovviamente no, perché l'ideologia corre sempre in una direzione e cancella la realtà nel suo insieme. L'attentato è accaduto nella notte tra il 24 e il 35 luglio scorsi a Città del Messico fuori della basilica di San Giuseppe dove hanno sede gli uffici della Conferenza episcopale messicana. Dal 1990 a oggi i sacerdoti uccisi in Messico sono stati 44: omicidi, sequestri, torture, estorsioni, profanazioni dl luoghi di culto e minacce varie. Ecco la Chiesa messicana, che d'altro canto ha una lunga storia di persecuzioni cominciate ai tempi della rivoluzione marxista.

© Riproduzione Riservata.