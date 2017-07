MISSILE VERSO LA MECCA/ Sauditi abbattono testata balistica dei ribelli Yemen

Guerra in Yemen (LaPresse)

Un missile balistico lanciato dai ribelli dello Yemen è stato abbattuto quest’oggi dalla contraerea saudita mentre si dirigeva verso La Mecca, la “capitale” della religione islamica: il missile è stato abbattuto a circa 69 km da La Mecca, come spiega l’alleanza a guida saudita nella provincia di Taif. «Il missile è stato lanciato dalle milizie houthi in direzione della Mecca in un disperato tentativo di interrompere l'hajj», ovvero il tradizionale pellegrinaggio verso la città santa musulmana che inizia il prossimo mese di agosto. Di contro, ha risposto al comunicato l’agenzia di stampa Saba controllata dai ribelli houthi in Yemen, affermando come «I missili hanno colpito gli obiettivi causando gravi perdite alla base aerea». Nel “gioco” della guerra, resta il fatto che un missile balistico è stato “in viaggio” verso un’area abitata e popolosa tra le più affollate in questi tempi proprio per il pellegrinaggio islamico in vista della festa “haji”. Non ci sono stati feriti o vittime, anche per la contraerea ha funzionato alla perfezione, ma resta il grandissimo spavento e la forte preoccupazione per l’imminente pellegrinaggio musulmano.

MISSILE BALISTICO ABBATTUTO VERSO LA MECCA: L’ATTACCO DEI RIBELLI YEMENITI

CONFLITTO “ETERNO” IN YEMEN

Una guerra che arriva da lontano, all’interno di uno Stato - come lo Yemen - che dagli anni Duemila vive in condizione di costante guerra civile e contrasti interni: in particolare, dal 2014 è in corso in Yemen un conflitto tra il presidente Abd Rabu Mansour Hadi, sostenuto dai sauditi, e i ribelli houthi che godono invece dell'appoggio di Teheran. Nel complicato scacchiere internazionale dunque, la divisione è purtroppo ancora una volta tra “sciiti” e “sunniti” all’interno del vasto mondo islamico, con il ruolo dell’Iran che risulta ancora una volta antitetico e di estrema opposizione alla supremazia (economica e militare) dell’Arabia Saudita. «Il conflitto si è intensificato quando nel marzo del 2015 i miliziani sciiti houthi sono entrati nella città di Aden dopo violenti scontri con le forze leali al presidente Abd Rabbu Mansur Hadi. L'Arabia Saudita ha iniziato allora una campagna aerea in Yemen contro i ribelli sciiti», riporta l’Adnkronos dopo l’ennesimo episodio di conflitto nell’ancora più complesso scacchiere mediorientale.

© Riproduzione Riservata.