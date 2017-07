Suora celebra nozze cattoliche/ “Effetto Bergoglio”? Nient’affatto: lo aveva deciso Giovanni Paolo II

Foto Pixabay.com

Prima che certi cattolici diano fiato alle trombe gridando al sacrilegio, allo sconvolgimento delle dottrine tradizionali della Chiesa che Bergoglio starebbe operando, prima che si invochi la mancanza e il tradimento della liturgia in latino e l'altare rivolto all'oriente, diciamolo subito: è tutto regolare, ed è stato San Giovanni Paolo II, seguendo l'antica tradizione della Chiesa cattolica, a permettere a una suora di celebrare le nozze cattoliche, una eccezione inserita dal codice di diritto canonico promulgato proprio dal papa diventato santo. Anzi, un qualunque laico può farlo, "dove mancano sacerdoti e diaconi, il vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza episcopale e ottenuta la facoltà della Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni". La parola laico infatti non ha connotazione maschile, laico o laica ha principio di uguaglianza. E' successo così che suor Pierrette Thiffault, una religiosa che non è la prima volta che deve sostituire preti mancanti nella regione sperduta dell'Abitibi-Témiscamingue, in Québec, in un paese di 1200 abitanti, Lorrainville ha celebrato il matrimonio cattolico di Cindy e David. Tutto regolare dunque, non c'è bisogno di spostare l'altare a oriente: nel matrimonio inoltre chi celebra il sacramento non è il prete, sono gli sposi stessi. Il sacerdote ha "il compito di testimone qualificato". E' stato il vescovo locale a chiedere alla suora di celebrare la cerimonia.

