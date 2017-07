SACERDOTI COME A TIENANMEN/ Foto, in piedi davanti ai blindati per proteggere la folla in Venezuela

Foto da Twitter

Tutto il mondo ha ancora bene in mente l'immagine dell'uomo che, quando i carri armati dell'esercito cinese entrano in piazza Tienanmen per compiere la strage di migliaia di studenti che farà seguito dopo poco, si mette davanti a uno di essi costringendolo per un po' a zigzagare e a fermarsi. Le immagini non ci hanno mai permesso di sapere che fine avesse fatto quell'uomo, anche se è facile immaginarlo, ma per quel poco che, a mani nude, ha fermato la colonna di carri armati è diventato simbolo della lotta per la libertà in tutto il mondo. Lo stesso episodio si è ripetuto ieri nel Venezuela dove è in corso una repressione stragista con centinaia di morti e migliaia di incarcerati da parte anche questa volta di un regime socialista come quello cinese, quello che il dittatore Maduro ha ereditato dal precedente dittatore, Chavez. Da mesi la gente chiede l'allontanamento del presidente assassino che cerca di piegare nel sangue la richiesta di democrazia e il salvataggio dell'economia di un paese che l'incapacità di Chavez prima e di Maduro poi hanno costretto sul lastrico.

Ed ecco che ieri, nella città di Ejido, nel stato di Mérida, la popolazione era scesa in piazza come succede ogni giorno per protestare quando immancabili hanno cominciato ad arrivare i mezzi blindati pronti a sparare sulla folla. E' stato in quel momento che alcuni sacerdoti cattolici, con i paramenti della liturgia indosso, sono scesi ponendosi tra i mezzi dell'esercito e i manifestanti, sbracciando, chiedendo ai soldati di fermarsi. E' stata la Conferenza episcopale venezuelana, da sempre schierata con il popolo, a diffondere le toccanti immagini su twitter: cinque sacerdoti - i padri Carlos, Abdon, Gabriel, Javier e José Gregorio - si sono messi davanti ai mezzi blindati ottenendo una negoziazione che ha fermato i soldati ed evitato la strage. I cinque sacerdoti stavano partecipando al funerale di un giovane ucciso negli scorsi giorni dai soldati, hanno interrotto la cerimonia e sono scesi in strada. In quattro mesi di proteste polizia appoggiati da squadroni della morte composti di mercenari pagati dal governo hanno ucciso 115 manifestanti. Le immagini sono state diffuse per dimostrare che è possibile un dialogo anche in questa situazioen drammatica. Non è la prima volta che accadono episodi simili, in quanto i religiosi partecipano attivamente alle manifestazioni.

Qualche tempo fa era stato un soldato a fare un gesto di solidarietà, aiutando una suora che partecxpava a un corteo, a rialzarsi dopo che era stata colpita da gas lacrimogeni. Oggi in Venezuela si vota per il referendum voluto da Maduro per dire sì o no alla elezione di una nuova assemblea costituente che riscriva la costituzione. Ovviamente il dittatore vuole la possibilità di riscriverla a suo favore. I vescovi venezuelani in un comunicato hanno denunciato la falsità di questo referendum che provocherà solo altre violenze. Sono infatti attese grandi manifestazioni di protesta.

© Riproduzione Riservata.