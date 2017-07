4 LUGLIO/ Cosa c'è da sapere sulla festa dell'indipendenza USA (ultime notizie)

4 luglio, primo Independence Day per Trump presidente (foto LaPresse)

4 LUGLIO: COSA C’E’ DA SAPERE SULLA FESTA DELL’INDIPENDENZA USA - Il 4 luglio non è mai un giorno come gli altri per gli Stati Uniti: è il giorno dell’indipendenza, in cui gli Stati uniti festeggiano il loro 241° compleanno come stato federale unitario. Il primo 4 luglio della storia fu quello del 1776, in cui i primi tredici stati degli USA proclamarono la loro indipendenza dalla dominazione britannica. E’ il giorno in cui gli USA di fatto celebrano la loro nascita come nazione, e sono molti i rituali che vengono celebrati per il giorno in cui gli Stati Uniti si sono autoproclamati “culla della libertà”, di fatto affermando la loro essenza culturale e sociale. E’ tradizione per gli americani ritrovarsi nelle spiagge, nelle campagne e nelle località di villeggiatura e ad assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico, con i fuochi artificiali che spesso raggiungono dimensioni da record. A New York ne saranno sparati 60.000, in quello che sarà lo spettacolo più grande di questo 4 luglio 2017 sulle sponde dell’East River.

4 LUGLIO: IL PRIMO INDEPENDENCE DAY DI DONALD TRUMP COME PRESIDENTE - Sarà un 4 luglio particolarmente simbolico negli Stati Uniti anche perché sarà il primo con Donald Trump come presidente. Simbolicamente una festa molto importante, e sarà soprattutto la figlia Ivanka a fare gli onori di casa, visto che Trump sarà presto impegnato in un viaggio in Europa, col presidente che farà tappa a Varsavia il prossimo 6 luglio. In America si attendono anche possibili contestazioni riguardo l’ampia fetta di cittadini che non sta vivendo con particolare serenità la presidenza Trump. Sono previste anche alcune tradizionali manifestazioni in onore della bandiera americana, nata nella versione moderna proprio nella ricorrenza del 4 luglio, e si teme che alcuni contestatori possano mischiarsi per creare disordini. Senza contare che l’allarme terrorismo per questo 4 luglio è altissimo negli USA, con un primo allarme scattato a Boston con un taxi che ha investito 10 pedoni nella zona dell’aeroporto, anche se la polizia avrebbe accertato che si tratta di un atto non deliberato.

