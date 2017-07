TERZA GUERRA MONDIALE/ Siria, Aleppo liberata dall'Isis: decisivo l'intervento dei russi

Siria, Aleppo liberata dall'Isis (foto LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE: SIRIA, ALEPPO LIBERATA DALL’ISIS - Ancora un importante sviluppo nella guerra all’Isis in Siria. Lo scacchiere di quella che è stata definita una Terza Guerra Mondiale a pezzi va avanti su più fronti, ma per il sedicente Stato Islamico questi sono giorni di pesanti sconfitte. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri in Russia, ha comunicato ufficialmente come, da fonti militari russe particolarmente affidabili, sia arrivata la notizia che Aleppo è stata definitivamente liberata dall’influenza dell’Isis. Un annuncio simbolicamente importante in maniera particolare, visto che in queste settimane l’Isis sta subendo gli assalti decisivi per le città che erano state considerate gli emblemi dell’occupazione da parte di Daesh. Aleppo è ormai in mano delle forze governative, ed importantissimi risultati si stanno ottenendo anche a Mosul in Iraq e ad Al Raqqa in Siria, città considerata la capitale formale dell’Isis.

TERZA GUERRA MONDIALE: SIRIA, DECISIVO L'INTERVENTO DEI RUSSI - Secondo Maria Zakharova, l’intervento delle forze russe è stato determinante per garantire alle forze governative siriane la completa riconquista della città di Aleppo, dopo mesi in cui l’Isis era stata sul punto di capitolare in città, ma in cui aveva sempre controbattuto in qualche modo agli attacchi subiti. I raid russi hanno ricacciato via i soldati di Daesh in campo libero, nel deserto, costringendo alla resa le forze di occupazione. La zona di Khanasir era rimasta l’unica sotto l’influenza dell’Isis nella città di Aleppo, ma il sostegno russo ha permesso ai soldati del Governo di ricacciare le forze ostili indietro, in zone disabitate. Difficile pensare che l’Isis possa riorganizzarsi, almeno nel breve termine, per la riconquista di Aleppo. I fronti di Mosul e Al Raqqa sono infuocati e sulla capitale di Daesh l’offensiva delle forze curde si sta facendo estremamente pressante, anche se manca ancora la spinta decisiva per mettere a punto quella che sarebbe una definitiva, storica riconquista della città.

