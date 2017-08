SPARATORIA IN TRIBUNALE A MOSCA/ Video, banda GTA strappa pistole agli agenti: 3 morti e 5 feriti

Mosca, sparatoria durante processo (Foto: da Twitter)

Sparatoria a Mosca: è avvenuta durante un processo nel tribunale regionale. Cinque dei nove imputati hanno sottratto le armi agli agenti che li scortavano e aperto il fuoco, finendo per essere a loro volta colpiti dalle forze di sicurezza. Tre le vittime, altri due sono rimasti feriti. Feriti anche un agente della Rosgvardia, la guardia nazionale, e due poliziotti. Inizialmente si era parlato di quattro morti nella sparatoria. Attimi di paura, ma il tribunale è stato subito evacuato. La notizia è stata resa nota dal ministero per gli Affari regionali russo. Gli assalitori erano imputati del caso "Gta Gang": sono accusati di far parte di un gruppo criminale che derubava e uccideva gli automobilisti proprio nella capitale russa. Il gruppo criminale è stato ribattezzato come il videogioco Grand Theft Auto a fronte dei crimini commessi.

RUSSIA, TENTATIVO DI FUGA TERMINA IN BAGNO DI SANGUE

IL GRUPPO CRIMINALE

Imembri hanno costituito la banda nel 2012 e sono rimasti in attività fino al 2014. Secondo l'accusa posizionavano chiodi sulle strade di Mosca per costringere gli automobilisti a fermarsi, poi quando scendevano dalle auto li derubavano e uccidevano. Accusati di ben diciassette omicidi e due tentati omicidi, hanno scatenato la sparatoria al terzo piano del tribunale. La portavoce della polizia Tatiana Petrova ha raccontato che gli imputanti hanno assalito gli agenti durante il trasporto in ascensore, cercando di appropriarsi delle loro armi: «Nel tentativo di fuggire dopo il fermo di emergenza dell’ascensore tre degli arrestati sono rimasti uccisi e due feriti».

