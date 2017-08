TERZA GUERRA MONDIALE/ Siria, Raqqa sotto assedio, cittadini senza cure mediche (ultime notizie)

Siria, emergenza sanitaria (foto LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. La situazione a Raqqa continua ad essere molto complessa, con la guerra in Siria che si sta avvicinando alle sue fasi potenzialmente cruciali. Questo comporta però anche grandi perdite e sofferenze verso i civili, e proprio in questi giorni Medici Senza Frontiere ha lanciato l’allarme riguardo i potenziali rischi che sta vivendo la popolazione, ormai priva della necessaria assistenza sanitaria anche mentre i bombardamenti e gli scontri si stanno facendo incessanti. Anche le cure salva-vita sono diventate difficilissime da ottenere, e MSF ha affermato di aver raccolto diverse testimonianze di cittadini che si sono ritrovati costretti a cercare senza successo accesso a cure fondamentali, senza peraltro avere l’opzione di poter lasciare la città, possibilità assolutamente proibitiva soprattutto per coloro che hanno scarse possibilità di deambulazione. Le uniche possibilità sono rivolte a cure clandestine che, oltre a non offrire garanzie riguardo la qualità dell’assistenza, espongono comunque a tempi che aumentano esponenzialmente i rischi per i pazienti.

TERZA GUERRA MONDIALE, RAQQA SOTTO ASSEDIO

SIRIA, CITTADINI SENZA CURE MEDICHE

Cure che sono comunque a disposizione solo di chi riesce in qualche modo ad allontanarsi da Raqqa, che resta una città del tutto sotto assedio. Ci sono pazienti che pur avendo bisogno di cure urgenti, sempre secondo la testimonianza di Medici Senza Frontiere, si ritrovano bloccati fra le linee di combattimento addirittura per settimane. Un problema che riguarda tutti i civili, che se riescono a sfuggire a bombardamenti, agguati e colpi di mortaio, si ritrovano a fronteggiare condizioni sanitarie estremamente precarie, dovute anche alla fame e alla scarsa igiene di acqua e alimenti. Una vera e propria emergenza sanitaria per la quale, secondo Medici Senza Frontiere, non si sta facendo nulla per intervenire a livello di comunità internazionale, con le superpotenze interessate solamente al fronte di combattimento e non alle drammatiche condizioni di vita dei civili rimasti a Raqqa.

