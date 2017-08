TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Sud e Giappone sostengono gli Usa contro Pyongyang (ultime notizie)

Trump, tensione altissima verso la Corea del Nord (foto LaPresse)

Terza guerra mondiale. La minaccia da parte della Corea del Nord di lanciare dei missili verso la base americana a Guam, ha messo in allarme tutta la comunità internazionale, considerando la forte reazione statunitense che ha affermato senza mezzi termini, tramite una dichiarazione del Presidente Donald Trump, di non tollerare più provocazioni verso uno Stato che sta facendo di tutto per far salire una tensione e dare vita ad un conflitto. Lo scacchiere da Terza Guerra Mondiale è di fatto già in atto, visto che oltre a Stati Uniti e Corea del Nord, anche Cina, Corea del Sud e Giappone si stanno interessando in maniera attiva della situazione. La mediazione cinese non sta funzionando, il monito congiunto non ha fatto smettere le provocazioni da ambo le parti, soprattutto stupisce come Pyongyang, che risente molto dell’influenza di Pechino, abbia minacciato una base americana subito dopo l’invito al dialogo di parte cinese. Forse i nordcoreani vogliono davvero alzare i toni.

TERZA GUERRA MONDIALE

COREA DEL SUD E GIAPPONE SOSTENGONO GLI USA CONTRO PYONGYANG

Cosa che non piace affatto a Seul, con la Corea del Sud che ha chiesto protezione e massima risolutezza agli Stati Uniti in caso di eventuali attacchi. Donald Trump sembra non volerselo far ripetere due volte, tanto che il Presidente Usa non ha escluso attacchi preventivi verso la Corea del Nord se le minacce dovessero continuare come in questi giorni. Trump ha rivolto un segnale agli alleati, parlando di massima sicurezza garantita dalle forze militari statunitensi per quelli che possono considerarsi come possibili obiettivi di Pyongyang. Come ad esempio il Giappone, con il portavoce del Governo, Yoshihide Suda, che ha a sua volta garantito il massimo sostegno agli Stati Uniti se davvero la base di Guam dovesse essere attaccata, con il Giappone pronto a intercettare eventuali missili partiti da Pyongyang, in quello che sarebbe un vero e proprio atto di guerra. Una situazione che il Mondo vorrebbe scongiurare, ma che le parti in causa sembrano invece alimentare ogni giorno di più.

