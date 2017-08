TERZA GUERRA MONDIALE/ Russia e Cina preoccupate ma la Corea del Nord non si ferma (ultime notizie)

Corea del Nord, crisi sempre più vicina

Nonostante gli sforzi diplomatici di Russia e Cina, l’aria da Terza Guerra Mondiale tra Stati Uniti e Corea del Nord che si respira è sempre più pesante, e potrebbe sfociare da un momento all’altro in un conflitto dagli esiti imprevedibili. Nonostante gli inviti alla calma, soprattutto da parte cinese, le provocazioni tra i due Stati iniziano ad essere sempre più pesanti, ed anche la Russia sembra essersi rassegnata ad una guerra imminente, con Mosca che ha parlato di “conflitto possibile” a fronte della tensione crescente tra Washington e Pyongyang. Così sta accadendo, con l’ultima provocazione di marca nordcoreana pesantissima, con il leader Kim Jong Un che ha parlato senza mezzi termini di “cancellare gli Usa”, frase alla quale difficilmente potrà cercare una mediazione il Ministro della Difesa statunitense John Mattis, che ha sempre affermato di vedere l’opzione diplomatica come assolutamente prioritaria per risolvere le tensioni tra Usa e Nord Corea.

TERZA GUERRA MONDIALE, CINA E RUSSIA PREOCCUPATE

MA LA COREA DEL NORD MINACCIA DI "CANCELLARE" GLI USA

Entro quattro giorni, potrebbe partire l’azione dimostrativa da parte della Corea del Nord, con un attacco alla base militare statunitense sull’isola di Guam che significherebbe guerra senza mezzi termini. Di sicuro non solo alla Cina, che aveva chiesto di dare un taglio alle provocazioni da entrambe le parti, ma anche alle forze europee non piace la situazione che si sta venendo a creare, con Federica Mogherini che ha chiesto una riunione straordinaria del Comitato Politico dell’Unione Europea per cercare di far sentire l’influenza del Vecchio Continente sulla crisi. Allo stesso tempo, oltre alla Russia tramite il Ministro degli Esteri Sergey Lavrov, si è fatta sentire anche la Cancelliera tedesca Angela Merkel, che si è dichiarata fermamente contraria ad ogni possibile soluzione militare per la crisi tra Stati Uniti e Corea del Nord. Questo perché il conflitto potrebbe dare vita ad un’escalation incontrollabile che potrebbe davvero portare allo scoppio di una Terza Guerra Mondiale.

