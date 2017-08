TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Trump chiama Macron: pronti a misure militari (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale: Corea del Nord vs Usa (Foto: LaPresse)

GLI USA MINACCIANO LA COREA DEL NORD

Terza guerra mondiale ormai vicina? Nemmeno l'intervento della Cina è servito ad abbassare la tensione tra Usa e Corea del Nord. Ieri c'è stato infatti un colloquio telefonico tra Xi Jinping e Donald Trump, con il primo che ha invitato l'altro a riportare la situazione entro i giusti parametri. Chi teme lo scoppio della Terza guerra mondiale auspicava che l'inserimento cinese avrebbe sortito l'effetto sperato, invece non accenna ad allentarsi l'alta tensione tra Washington e Pyongyang. Il numero uno della Casa Bianca ha ribadito che è pronto a intraprendere, se necessario, «misure militari» contro la Corea del Nord. Lo ha riferito al presidente francese Emmanuel Macron, con il quale ha avuto una conversazione telefonica. «Gli Stati uniti con i loro alleati sono pronti a mettere in campo - recita il comunicato della Casa Bianca - una gamma completa di misure diplomatiche, economiche e militari» per porre fine alla minaccia nucleare nordcoreana. «I presidenti Trump e Macron si sono impegnati a lavorare assieme, con i loro alleati, per applicare le sanzioni delle Nazioni unite e arrivare alla denuclearizzazione della Corea del Nord».

TRUMP APRIRÀ INCHIESTA SULLA CINA?

Nel mirino degli Stati Uniti non c'è solo la Corea del Nord, ma anche il suo principale alleato: la Cina. Il presidente americano Donald Trump starebbe pensando infatti di avviare un'indagine contro Pechino, sfruttando l'articolo 301 del Trade Act 1974. L'indiscrezione è stata svelata da Politico, che ha citato fonti della Casa Bianca. Gli Usa sospettano la Cina di violazione del diritto di proprietà intellettuale e trasferimento di tecnologia. L'apertura di un'inchiesta non comporterebbe l'imposizione immediata di sanzioni contro Pechino, del resto Washington sta pensando invece all'imposizione di barriere commerciali e ciò potrebbe portare ad un aumento dei dazi per i prodotti cinesi. Anche il New York Times ad inizio mese aveva annunciato l'intenzione degli Stati Uniti di imporre barriere commerciali alla Cina, ma in questo caso a causa della passività della Cina di fronte al problema nucleare della Corea del Nord. In questo modo verrebbe abbandonato il piano di consolidamento della cooperazione con i cinesi.

© Riproduzione Riservata.