TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa, minaccia nucleare: non solo la Corea del Nord, rispunta l'Iran

Terza guerra mondiale? La scacchiera della politica estera in queste settimane è affollata e disordinata. Un tourbillon di mosse strategiche e riposizionamenti che vede gli Usa sempre al centro della scena: per qualcuno pronti a sferrare l'attacco decisivo per il via di una Terza Guerra Mondiale, per altri vicini a subire delle ferite mortali. La minaccia sulla carta più imminente, al netto delle recenti dichiarazioni del capo della CIA Mike Pompeo, sembra essere rappresentata dalla Corea del Nord, ma attenzione a sottovalutra vecchi nemici. Con l'avvento di Donald Trump, infatti, anche l'Iran, fresco di accordo sul nucleare con Obama, potrebbe presto tornare a costituire un pericolo per gli americani. Come riportato da Fox News, infatti, i membri del parlamento iraniano hanno approvato a larga maggioranza un provvedimento per aumentare la spesa sul programma di missili balistici della nazione e finanziare la sua guardia rivoluzionaria paramilitare.

Durante la votazione, come riferito dall'Associated Press, i membri del Parlamento hanno inneggiato al grido di "Death to America", a dimostrazione che il clima nei confronti dell'amministrazione Trump non è dei più pacifici. La mossa del parlamento iraniano è da leggere come la risposta all'annuncio di sanzioni da parte degli Usa, sanzioni che erano state tolte nel 2015 proprio nell'ambito di un accordo che sembrava tutelare gli interessi americani. Trump aveva criticato l'accordo firmato da Obama già in campagna elettorale, ma il presidente iraniano Rouhani non sembra intenzionato ad arretrare di un millimetro. Questo primo provvedimento sa di avvertimento: se torneranno le sanzioni, l'Iran considerà nullo l'accordo sul nucleare e tornerà ad investire sulla propria potenza militare.

INTELLIGENCE USA: COREA DEL NORD NON PREOCCUPA

In ogni caso il rischio che scoppi una Terza Guerra Mondiale, più che dall'Iran, sembra provenire dalla Corea del Nord, il paese asiatico che ad oggi rappresenta la minaccia più incombente per la sicurezza degli Usa. Se il direttore della CIA, Mike Pompeo, ha rassicurato gli americani sul fatto che nessun rapporto di intelligence ha indicato la possibilità di un'America sull'orlo del conflitto nucleare, da parte del consigliere per la sicurezza nazionale McMaster sono arrivati commenti discordanti. Intervenuto sulle frequenze della ABC, McMaster ha ammesso che "non siamo più vicini alla guerra che una settimana fa, ma siamo più vicini alla guerra di quanto lo eravamo una decina di anni fa". In ogni caso McMaster ha tenuto a tranquillizzare i suoi connazionali sul fatto che gli Usa sono vigili e pronti ad affrontare qualsiasi eventualità, a partire dal suo presidente: Trump , ha spiegato, "ha reso chiaro che gli Stati Uniti non tollereranno che i nostri cittadini o i nostri alleati non saranno minacciati da questo regime. La nostra risposta è che saremo preparati militarmente per far fronte a questo, se necessario".

