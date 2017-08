ALLUVIONE KILLER/ Video, il ponte crolla mentre una famiglia vi passa sopra

La famiglia un attimo prima di essere inghiottita dal crollo

Immagini terrificanti, che mostrano la disastrosa situazione che si vive in queste ore in molte zone dell'India e del vicino Nepal a cause di piogge monsoniche che cadono con brutalità e quantità superiori alla norma, la quale è già devastante di per sé. Immagini riprese dalle persone che erano presenti e pubblicate dal Daily Mail. In India, Nepal e Bangladesh negli ultimi giorni sono morte più di 340 persone per le violenti piogge e 16 milioni sono quelle colpite dal maltempo.

L'episodio in questione è accaduto nel distretto di Ararria nello stato indiano del Bihar. Quel che era rimasto di un ponte, una sottile striscia di asfalto, sul fiume Kosi stava venendo usato dagli abitanti della zona per portarsi in una zona più sicura. Molte sono le persone che lo attraversano di corsa, mentre non si capisce perché altre facciano avanti e indietro. E' chiaro a tutti che la sottile striscia di asfalto non potrà reggere a lungo e infatti nel momento in cui una famiglia di quattro persone vi corre sopra quello che resta del ponte si apre e crolla nel sottostante fiume in piena. Solo il padre e un figlio maschio riescono miracolosamente ad attaccarsi al bordo del terreno, tratti in salvo dalle persone presenti, mentre madre e figlia scompaiono immediatamente fra le acque violente e oscure.

© Riproduzione Riservata.