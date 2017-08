Invasione di donne col burqa/ Foto, gruppo nazionalista norvegese lancia l'allarme ma...

Donne con il burqa o sedili?

Un'invasione di donne con il burqa in Norvegia, un gruppo nazionalista lancia l'allarme ma solo causando l'ilarità del popolo della rete. Un video allarme diventa virale non tanto per la storia in sé o per la paura che possano fare sei donne con il burqa sedute in un autobus, ma per l'epic fail che contiene. Anche i nazionalisti sbagliano e invece di creare l'allarme che avrebbero voluto, sono riusciti solo a farsi schernire sui social da chi ha notato subito che in realtà lo scatto ritrae solo sei sedili di un autobus pubblico del Paese e non sei donne. Il bello (o il brutto, dipende dai punti di vista) e che i commenti razzisti non sono mancati e tra chi grida "tragico" o "spaventoso" c'è chi ha fatto notare che si tratta solo di innocui sedili.

L'EPIC FAIL DI UN GRUPPO NAZIONALISTA NORVEGESE DIVENTA VIRALE

DONNE COL BURQA OPPURE NO?

In particolare, il video è apparso sulla bacheca Facebook del gruppo nazionalista "Fedrelandet viktigst" ("Prima la patria") che conta quasi 13mila iscritti che ogni giorno si fermano a discutere dell'invasione dello straniero e dell' "islamizzazione" del Paese. Il tema in verità si fa sempre più scottante e non è solo la Norvegia a lamentare la presenza sempre più ingombrante dello straniero in quanto tale, a prescindere dalla provenienza. Rimane il fatto che, mai come in questo caso, le lamentale e l'allarmismo hanno lasciato il tempo che hanno trovato. Un utente ha postato la fotografia credendo che si trattasse di un autobus preso d'assalso da donne in burqa spingendo i suoi "colleghi" a commentare e dire la propria. Solo in pochi si sono accorti che quella in questione era solo una fotografia di sedili vuoti. L' epic fail ha fatto subito il giro dei social e dei maggiori media norvegesi sarà meglio accoglierlo con una risata o con il timore che ormai la gente è pronta a lanciare allarmi anche quando non ce n'è motivo?

