VENEZUELA VERSO LA RIVOLUZIONE/ Ultime notizie, arrestati leader dell'opposizione

Continua ad essere estremamente grave la situazione in Venezuela, con il referendum pro-Maduro che ha portato, nel contorno della situazione di grave instabilità politica a Caracas, all’arresto di due membri di primo piano dell’opposizione. D’altronde l’organismo della Costituente, voluto dal referendum, è stato istituito proprio per prendere misure contro membri del Parlamento sospettati di portare avanti attività sgradite al governo. E Leopoldo Lopez e Antonio Ledezma, quest’ultimo già Sindaco di Caracas, sono stati prelevati durante la notte e portati in località ignote, nonostante si trovassero già agli arresti domiciliari. Fonti governative hanno parlato di atto necessario perché, approfittando del momento di confusione nel paese, Lopez e Ledezma stavano progettando la fuga dal regime degli arresti domiciliari, ma i legali dei due oppositori hanno parlato di nuovo arresto assolutamente arbitrario, senza che ci fossero nuovi elementi a giustificarlo.

VENEZUELA, SALE LA TENSIONE

ARRESTATI LEADER DELL'OPPOSIZIONE

Juan Carlos Gutierrez, legame di Leopoldo Lopez, ha affermato come il suo assistito sia stato riportato presso il carcere militare di Ramo Verde, che aveva lasciato da neanche un mese per passare al regime degli arresti domiciliari. Il Governo di Maduro ha invece sottolineato come Lopez e Ledezma abbiano violato le restrizioni che avevano accordato per passare dal carcere agli arresti domiciliari, esortando il popolo alla rivolta attraverso i social network e soprattutto cercando di influenzare con le loro dichiarazioni le sorti del referendum sulla Costituente, che a loro avviso avrebbe svuotato il Parlamento di ogni funzionalità, consegnando un potere totalmente arbitrario nelle mani di Maduro. Una situazione complessa che ha visto levarsi diverse voci in favore del ripristino della democrazia in Venezuela, fra le quali quella dell’Italia, col Premier Gentiloni che in un tweet ha dichiarato: “Arresto dei leader opposizione inaccettabile. Italia impegnata contro rischio dittatura e guerra civile.”

