CRISTIANI NEL MIRINO DELL’ANTI-TERRORISMO/ Il Vescovo: “la Fede in Cristo può essere considerata radicale"

Il Vescovo di Shrewsbury, in Inghilterra, in una recente intervista ha messo in guardia la comunità Cristiana, affermando di ritenere come i cristiani siano fatti oggetto di una strategia anti-estremismo del Governo Britannico, venendo dunque considerati alla stregua degli estremisti islamici e di tutti coloro che utilizzano la religione a fini terroristici. In un'omelia tenutasi a Lourdes, il Vescovo di Shrewsbury Mark Davies ha affermato come la strategia del Governo "si sforza di definire i valori arbitrari che potrebbero preservare la società di fronte a ideologie aggressive e al terrore omicida”, facendo però di tutta l’erba un fascio. Secondo Davies il problema risiede nel modo in cui viene definito "l'estremismo". Un recente sondaggio, ha affermato il Vescovo di Shrewsbury, “Ci permette di comprendere le cause di questa confusione: il sondaggio ha infatti rilevato che uno su tre fra i cittadini britannici considerano le rivendicazioni del cristianesimo e anche la persona di Gesù Cristo come rappresentanti dell'estremismo".

LA CRISTIANITA' COME L'ESTREMISMO

L'ALLARME DEL VESCOVO DI SHREWSBURY

Il sondaggio, che è stato realizzato dall’associazione dell'Alleanza Evangelica, ha rilevato che il 13 per cento dei 2.004 intervistati che hanno formato il campione ritiene il Dalai Lama potrebbe essere considerato un estremista. Il 20 per cento degli intervistati ha affermato che anche Gandhi potrebbe essere considerato un estremista mentre il 25 per cento ritiene che Martin Luther King e Nelson Mandela potrebbero essere considerati come tali. Infine, più del 40 per cento del campione ha affermato che chi ritiene come il matrimonio sia un’istituzione esclusivamente per un uomo e una donna, possa essere considerato come qualcuno che ha una visione estremista del mondo e della realtà che lo circonda. Dunque, a partire dal terrore diffuso negli ultimi anni dall’estremismo islamico in Gran Bretagna e in giro per l’Europa, si è arrivati a considerare estremista qualunque tipo di visione, almeno stando al sondaggio dell’Alleanza Evangelica, che ponga le sue radici su un pensiero religioso.

GANDHI, MANDELA E MARTIN LUTHER KING ERANO ESTREMISTI?

In base a queste rilevazioni, il Vescovo Davies ha affermato: "C'è un estremismo distruttivo che dobbiamo temere, poiché si cerca non solo di destrutturare il matrimonio e la famiglia: l'obiettivo è demolire l’identità stessa della persona umana. Chi sostiene la sperimentazione medica senza alcun rispetto dei confini etici; chi sostiene che un nascituro possa vivere solo nei termini stabiliti dall'uomo, e chi richiede di rimuovere tutele e garanzie legali reclamando il fine vita per i malati e gli anziani. Questo tipo di estremismo è sicuramente una minaccia per la società“. "E 'possibile, anche," ha affermato il Vescovo, "che la stessa fede in Cristo, sulla quale la nostra nazione è stata fondata, potrebbe diventare un obiettivo dell'agenda del Governo contro l’estremismo così genericamente definito.” Va ricordato come nell'ambito del programma “Prevent” messo in atto dal Governo Britannico, i lavoratori del settore pubblico sono tenuti a segnalare soggetti a rischio di radicalizzazione ai quadri delle autorità locali.

