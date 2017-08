TERZA GUERRA MONDIALE/ Tensione in Siria tra Usa e Russia (ultime notizie)

Siria, sale la tensione tra Usa e Russia

Clima da Terza Guerra Mondiale in fase di sviluppo su più fronti. Se il mondo resta col fiato sospeso per la situazione in Corea del Nord, con i rapporti con gli Stati Uniti ormai arrivati ai minimi termini dopo l’ultimo test missilistico di Pyongyang, anche in Siria i rapporti di collaborazione tra Usa e Russia non stanno prendendo la piega sperata. Questo perché gli americani hanno di fatto negato la possibilità di cedere nessuna delle loro basi militari in territorio siriano alla Russia. Un recente incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin aveva lasciato presagire come, in nome della lotta all’Isis, gli Stati Uniti potessero compiere dei passi indietro in favore dell’avanzata russa nel territorio. Uno di questi passi era proprio la cessione della base di Al-Tanf all’esercito russo, ma la prospettiva è stata drasticamente negata dai portavoce americani delle forze attive nella zona del Sud della Siria.

TERZA GUERRA MONDIALE, TENSIONE IN SIRIA

GLI USA NON CEDERANNO BASE ALLA RUSSIA

"Queste notizie sono prive di fondamento. La zona di al-Tanf controllata dalla Coalizione rimane un settore importante in cui le forze speciali addestrano i gruppi dell'opposizione siriana, tra cui "Magavir Al-Thawra", in modo che possano combattere l'ISIS nella zona di confine tra Giordania e Iraq", con questo comunicato le forze statunitensi hanno dunque di fatto negato la possibilità di cedere una delle basi strategicamente più importanti in Siria al controllo della Russia. Mosca però dal canto suo non sembra convinta di questa chiusura, temendo che gli Usa vogliano esponenzialmente aumentare la loro presenza militare nel Sud della Siria, ritrovandosi così anche a violare gli accordi di diritto internazionale che erano stati precedentemente stabiliti. Un potenziale focolaio di tensione, dunque, se si considera come i russi dal canto loro ritengano le azioni americane in Siria non legittime, poiché non pianificate con Damasco che ritiene ufficialmente alleata solo la Russia per la lotta al terrorismo dell’Isis.

