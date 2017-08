Venezuela/ Ultime notizie: Costituente rimuove la pm Ortega Diaz, "è in corso un golpe"

Nicolas Maduro (Lapresse)

Ad appena 24 ore dal suo insediamento, l'Assemblea Costituente in Venezuela ha deciso di rimuovere dal suo incarico la procuratrice generale Luisa Ortega Diaz. Ortega rappresenta una delle principali figure pubbliche in forte opposizione al regime di Nicolás Maduro e dopo la rimozione, al suo posto è stato nominato Tareck William Saab, già difensore pubblico. La procuratrice considerata una sovversiva a tutti gli effetti, in precedenza aveva denunciato il fatto che la sede dell'organismo che dirige fosse sotto assedio. Nella mattina di venerdì scorso, come riporta Corriere.it, circa trenta agenti della Guardia nazionale erano arrivati a bordo di due camionette davanti al palazzo della Procura sbarrandone l'ingresso ai dipendenti ed alla stessa Ortega. Secondo la procuratrice, gli stessi agenti le avrebbero impedito l'ingresso con la forza. "Sono stata spintonata, quasi aggredita", ha riferito ai giornalisti. Poi le pesanti accuse: "Questa è una dittatura, ormai è evidente, hanno gettato la maschera".

VENEZUELA, PROCURA ASSEDIATA: RIMOSSA ORTEGA

LE DENUNCE DELLA PM ANTI MADURO

Nonostante l'irruzione nel suo palazzo, la pm anti Maduro ha rivelato le sue intenzioni di "lottare per la libertà e la democrazia" del Venezuela. Il suo obiettivo sarà in particolare quello di denunciare quanto sta accadendo davanti agli organismi nazionali e non solo. E' quanto annunciato dalla stessa procuratrice anche su Twitter. Ma quale sarebbe la ragione alla base della presa della Procura? La Ortega in merito avrebbe le idee piuttosto chiare: "occultare e far sparire le prove sulla violazione dei diritti umani e sullo scandalo Odebrecht". Un chiaro riferimento a quanto avrebbe fatto l'azienda brasiliana nel corso delle ultime politiche, distribuendo contributi economici al chavismo ed al candidato dell’opposizione, Henrique Capriles. Dopo il denunciato assedio nel palazzo della Procura a Caracas, alla Ortega sarebbero stati bloccati anche i beni personali e per il momento non potrà lasciare il Venezuela. La stessa procuratrice ha fatto sapere in una nota ufficiale di respingere con forza la decisione presa dalla nuova Costituente asserendo in merito al suo "licenziamento": "Nel Paese è in corso un golpe, combatterò fino all’ultimo respiro". Maduro, nel suo primo discorso dopo il voto aveva definito la Ortega - nominata nel 2007 da Hugo Chavez - come uno dei "nemici da schiacciare". Prima della sua rimozione, lo stesso aveva accusato la procura generale di essere complice della "ricolta armata" in atto dallo scorso primo aprile e che si affianca alle proteste contro il suo governo.

