URAGANO IRMA/ Venti a 200km/h, pronto ad abbattersi sulla Florida

L'uragano Irma in arrivo in Florida (foto LaPresse)

Ormai l’uragano Irma è a un passo dalla Florida. La perturbazione ha lasciato Cuba e i Caraibi, dove ha lasciato danni estremamente ingenti, e si sta dirigendo verso Miami dove l’evacuazione è già stata massiccia, considerando che ben 7 milioni di persone hanno lasciato le loro abitazioni per sfuggire alla furia di Irma, delle quali 1 milione solamente nel distretto di Miami, dove è stato imposto il coprifuoco sempre per tutelare nel maggior modo possibile la sicurezza dei cittadini. Le restrizioni partiranno in città a partire dalle ore 19 e nella zona di Miami Beach a partire dalle ore 20. Il coprifuoco terminerà alle 8 del mattino, ma potrà essere prolungato fino alle ore 11 nel caso in cui le condizioni di sicurezza dovessero richiederlo. Nelle zone già toccate da Irma i morti sono arrivati a 27, ed anche la Farnesina sta monitorando la situazione per comprendere se connazionali italiani dovessero essere coinvolti.

L'APPELLO DEL GOVERNATORE SCOTT

Fortunatamente, dalle prime rilevazioni sembra che a Cuba l’uragano Irma abbia compiuto meno danni di quanto si temesse inizialmente, ma questo ovviamente secondo le autorità americane non è un motivo per abbassare la guardia. Con Irma ormai alle porte della Florida, il Governatore dello Stato, Rick Scott, ha rivolto alla popolazione un ultimo messaggio ufficiale per difendersi al meglio da possibili danni. “ "Si tratta di un uragano incredibilmente grande, di un killer. Se avete ricevuto l'ordine di evacuazione, andate via adesso. Non stasera, ma adesso. Una volta che sarà arrivato l'uragano, ricordate che le autorità non vi potranno mettere in salvo. Non si sopravvive a questa tempesta, è una situazione potenzialmente mortale. Noi faremo tutto quello che possiamoma non potremo farlo una volta che sarà arrivata Irma. il livello delle acque che rischia di mettere a rischio la vita delle persone è tra 2 e 3 metri e quando Irma sarà al suo massimo saliranno sulla costa della Florida ad oltre quattro metri e mezzo, devastando e coprendo le case.“

IRMA POTREBBE PERDERE POTENZA

Gli esperti meteorologi stanno cercando di calibrare al meglio quale possa essere la forza di Irma quando si abbatterà sulla Florida. Dopo il passaggio su Cuba, gli esperti sono convinti del fatto che l’uragano abbia perso forza, tanto che nella scala di pericolosità è sceso dal livello 5 al livello 3, ma spinto dai suoi venti a 200 chilometri all’ora, la potenza dell’uragano potrà crescere nel passaggio marittimo tra Cuba e la Florida. Era già successo prima dell’arrivo della tempesta a Cuba, la cui potenza era cresciuta fino a livello 5 per poi calare di potenza. L’evacuazione di circa 7 milioni di persone in Florida non è l’unica che è stata ordinata dalle autorità: anche mezzo milione di residenti nella costa dello Stato della Georgia saranno allontanati dalla zona: la notte di sabato e le prime ore della giornata di domenica 10 settembre dovrebbero essere le più critiche per fare i conti con la fuga di Irma, si spera che le molte precauzioni prese finora possano essere sufficienti per limitare i danni.

