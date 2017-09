CATALOGNA INDIPENDENTE/ Mezzo milione in piazza a Barcellona, ma il 60% degli spagnoli è contrario

Catalogna, lotta per l'indipendenza

Il presidente del Governo Catalano, Carles Puigdemont, ha dichiarato in maniera pià che mai decisa alla stampa estera: “Il governo catalano è pronto a celebrare il referendum e il fatto che la consultazione non si faccia non è un'opzione sul tavolo. Mancano 20 giorni, siamo arrivati fino a qui superando molte difficoltà e supereremo quelle che verranno". Parole forti che affondano le loro radici sul fatto che il corteo per l’indipendenza della Catalogna, andato in scena a Barcellona a partire dalle ore 17:14 (orario scelto simbolicamente poiché è nel 1714 che Barcellona fu costretta a cedere e la Catalogna a perdere la sua indipendenza contro le truppe del Re Filippo V) e che secondo fonti giornalistiche ha raccolto in strada più di mezzo milione di persone, è stato un autentico successo sotto ogni punto di vista. E’ stata dimenticata la paura per l’attentato alle Ramblas dello scorso agosto, e un vero torpedone umano ha chiesto a gran voce l’indipendenza della Catalogna.

IL 60% DEGLI SPAGNOLI CONTRARIO AL REFERENDUM

Il governo spagnolo di Mariano Rajoy si è già opposto in maniera molto decisa alla possibilità di un referendum, sottolineando come il compiuto del governo centrale sia quello di: “difendere lo stesso Parlamento della Catalogna come istituzione democratica autonoma, di fronte alla appropriazione che di esso pretendono di fare un gruppo di deputati, arrogandosi una legittimità e una competenza che manifestamente non possiedono.” Dunque l’iniziativa di Puigdemont viene considerata sostanzialmente illegittima, tanto che anche l’opinione pubblica in Spagna appare profondamente spaccata, anche se i favorevoli al referendum sono scesi al 40%, col 60% degli spagnoli che chiede anzi a gran voce che venga impedita alla Catalogna la possibilità di mettere in atto l’indipendenza e la scissione. La prova di forza della piazza vista a Barcellona potrebbe però mettere in grande difficoltà il Governo di Rajoy e rappresentare un punto di non ritorno nella spaccatura tra la Catalogna e il Governo centrale.

