INCENDIO A WHITE HART LANE/ Video, Tottenham: brucia un magazzino a Londra

Enorme incendio a Londra a Tottenham, il quartiere dove giocano gli Spurs, la famosa squadra di calcio della Capitale inglese. Un magazzino è andato a fuoco nella serata di lunedì 18 settembre, facendo alzare un’enorme colonna di fumo e fuoco a circa un miglio di distanza da dove si trova lo storico campo degli Spurs, ora in ristrutturazione con la squadra che sta giocando a Wembley in attesa di entrare in quella che sarà la sua casa nuova di zecca. C’è preoccupazione però a Londra rispetto la piega che potrebbe prendere l’incendio, con i Vigili del Fuoco di Londra hanno confermato di essere stati chiamati dalle telefonati di emergenza intorno alle 20.15, con 15 pompieri immediatamente riversatisi sulla scena per cercare di sedare il grande incendio, col direttore della Stazione dei Pompieri, Sam Kazmanli, presente sul posto e che ha affermato: ”Si tratta di un incendio di dimensioni molto rilevanti, che ha rilasciato molto fumo nell'aria. Come precauzione, si consiglia ai residenti di tenere chiuse le finestre e le porte".

120 VIGILI DEL FUOCO PRESENTI SUL POSTO

La preoccupazione nella zona riguarda principalmente il fatto che ad andare a fuoco è un magazzino con le varie unità di stoccaggio in fiamme, e non si conosce ancora che tipo di materiali stanno bruciando, e se possono rilasciare vapori potenzialmente dannosi per la popolazione. Immagini dall’impatto particolarmente drammatico sono state mostrate dalla BBC con le fiamme che consumano letteralmente il magazzino, con testimoni scioccati che dicono che il fumo nero si sta propagando attraverso il cielo. L’incendio è particolarmente vicino a White Hart Lane, si sta cercando di capire se le strutture del Tottenham possano essere danneggiate dall’incendio. I pompieri arrivati sul luogo sono ormai 120, un dispiegamento di forze straordinario che sta cercando di limitare il più possibile i danni, in attesa di comprendere quelle che possano essere le cause scatenanti dell’incendio.

