SPOSA BAMBINA/ Video shock, la madre si ribella: la pestano a sangue e le strappano la figlia dalle braccia

Immagini scioccanti quelle riprese in un piccolo villaggio di campagna nello stato del Rajashtan, che dimostrano ancora una volta lo stato di arretratezza e di brutalità che si vive in tante parti dell'India. Nonostante dal punto di vista della legge in quel paese l'età minima perché una donna possa sposarsi sia i 18 anni mentre per gli uomini è 21 anni, tale legge è tranquillamente disattesa. Il video mostra due giovani che si erano recati presso una abitazione, portare via una ragazzina che dimostra molto meno di 18 anni con la forza. Successivamente si vede la madre che corre loro dietro per fermarli e riportare la figlia a casa, ma uno di loro si scaglia sulla donna picchiandola violentemente e ripetutamente.

Dopo di che i due si allontano mentre si vede anche il fratellino della ragazza che scoppia in lacrime. Uno dei due aggressori è il promesso sposo della giovane. Si è infatti venuto a sapere che il padre, di nascosto dal resto della famiglia e soprattutto della figlia, l'aveva promessa in sposa al tipo già da tempo, probabilmente per denaro come si usa fare in questi casi. Il violento aggressore era semplicemente "venuto a prendere ciò che aveva comprato". La madre scoperta la cosa era assolutamente in disaccordo, volendo che la figlia si sposasse come dice la legge non prima dei 18 anni. Adesso si spera, vista la diffusione delle immagini sui media indiani, che intervengano le autorità a impedire tale barbaro matrimonio forzato.

