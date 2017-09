LA SIGNORA IN ROSA/ Chi è l'annunciatrice della tv nordcoreana che si esalta per il lancio dei missili

Foto da Youtube

Un volto ormai popolare anche in occidente. E' quello dell'annunciatrice della televisione di stato (l'unica esistente in Corea del nord) che appare immancabilmente quando Kim Jong-un spara un nuovo missile in cielo, dando la notizia con toni bellicosi ed esultanti allo stesso tempo, che sono ormai il suo carattere distintivo. In realtà c'è anche un altro elemento: veste sempre di rosa, tanto che la la chiamano la "pink lady" con abiti tradizionali coreani. L'abbiamo vista anche pochi giorni fa annunciare il lancio del missile che ha sorvolato il Giappone, esultare in modo incontenibile pur conservando l'approccio militaresco e odioso di sempre. Ma chi è la voce ufficiale di Kim Jong-un?

LA SIGNORA DELLA GUERRA

E' una donna di 74 anni, in realtà in pensione dal 2012, ma che viene richiamata puntualmente ogni volta che bisogna annunciare un lancio di un missile. Si chiama Ri-Chun-hee, nata nel 1943 in un povero villaggio della attuale Corea del nord e dopo aver studiato da attrice alla PyongYang University of Theatre è entrata alla televisione di stato nel 1971. Tre anni dopo era già stata promossa responsabile degli annunci tv. Per qualche ragione è sempre sopravvissuta alle purghe che inevitabilmente hanno colpito tanti dei suoi colleghi. Lei invece oggi è una pensionata felice, vive in una casa di lusso con il marito, i figli e i nipotini. Una volta sola è stata vista commuoversi e piangere in televisione, quando ha dovuto annunciare la morte del padre dell'attuale dittatore. Ma d'altro canto si è laureata come attrice. Sarà lei ad annunciare l'apocalisse nucleare?

