LIDL TOGLIE LA CROCE DAI PRODOTTI/ La chiesa di Santorini senza crocifisso: “siamo neutrali tra le religioni”

Una confezione di cibo greco della Lidl

E' uno dei simboli più noti dell'incredibile bellezza delle isole greche, meta di milioni di turisti di tutto il mondo da decenni. E' la basilica di Sant'Anastasio sull'isola di Santorini, tipico edifico con architettura delle isole (pareti bianche e cupole azzurre come il mare) a picco sul quell'angolo di Mediterraneo incantato. La Lidl, la nota catena di supermercati tedesca nota anche in Italia, produce una linea di prodotti, Eridanous, contenenti cibo tipico greco come la Moussaka, patatine con l'inconfondibile olio di oliva greco e un po' di tutto. Sulla confezione esterna appare la citata chiesa di Santorini, ma alcuni clienti si sono accorti di qualcosa di strano. Sulla cima della cupola della chiesa non appare la croce così come sulle altre cupole minori. Spazzate via con un colpo di photoshop dall'immagine originale. Perché? La pagina fb inglese della Lidl è stata inondata di domande: "Perché nascondete la storia?" oppure "Se ci sono prodotti da paesi islamici, ebraici, indù con i loro simboli religiosi non avrei problemi a comprarli,. ma da cristiano mi sento profondamente offeso, discriminato e deluso da quanto avete fatto".

Tutto questo mentre i supermercati Lidl vendono tranquillamente prodotti di carne Halal sulle cui confezioni appaiono dei minareti, simboli dell'islam. La polemica sta facendo il giro dell'Europa, con clienti belgi e tedeschi che chiedono la stessa cosa. E' arrivata la risposta del portavoce della catena di negozi: "Vogliamo evitare l'uso dei simboli religiosi perché non vogliamo escludere dai nostri clienti nessun tipo di credente. Siamo una azienda che rispetta la diversità". Gli ha fatto eco il portavoce tedesco: "Siamo una azienda che vuole mantenere la neutralità in tutte le religioni". In tutte, cominciando ovviamente con quella cristiana. D'altro canto in Europa ormai gli islamici sono quasi la maggioranza dei clienti, e mica vorremmo perderli per via di una inutile croce sulla cupola di una chiesa? Già, ma che ci fanno poi le croci sulle chiese? Gente strana questi cristiani, che vogliono mettersi in vista anche sulle chiese. Chiese? E a cosa servono?

