SPILLO/ Se vogliamo felici come la Danimarca, prepariamoci a lavorare anche nel weekend

La Danimarca - paese della Ue ma fuori dall'Eurozona - è da anni regolarmente sul podio nella competizione statistica fra i Paesi più Felici del Mondo: nel 2016 addirittura sul gradino più alto, secondo una classifica stllata da Jeffrey Sachs della Columbia University. La graduatoria è ufficiosamente redatta sotto l'egida dell'Onu ma è naturalmente dibattutissima nella sua costruzione statistica.

Che tuttavia non tutto a Copenaghen fili liscio come l'olio - molti secoli dopo Amleto - sembra pensarlo anche il ministro dell'Economia danese, Brian Mikkelsen: pivot dal 2015 del governo conservatore pilotato da Lars Rasmussen. Un esecutivo naturalmente dialettico con la tradizione politica danese, imperniata sulla socialdemocrazia e sul welfare pubblico.

E' peraltro così che il più meridionale dei Paesi scandinavi detiene anche il record europeo della pressione fiscale (47%) naturalmente associato a standard di servizi pubblici che destano felice ammirazione negli economisti liberal di Oltre Atlantico. Ma non in Mikkelsen, ricco uomo d'affari prestato alla politica e convinto che il suo paese debba cercare il suo futuro in una "nuova cultura collettiva in cui la gente sia più indipendente e intraprendente". Una costruzione socio-economica meno legata allo Stato e al suo circuito tasse-servizi.

Il ministro, tuttavia, si guarda bene dall'imboccare una corsia veloce reaganiana: meno spese, meno tasse. Negli ultimi giorni è tornato a insistere su una ricetta tutt'altro che banale e per certi versi eretica. L'alleggerimento strutturale del fisco danese, nella sua visuale, passa per due evoluzioni/rivoluzioni: la prima è "lavorare di più, anche tutti i giorni" (in Danimarca il weekend è sacro e la settimana corta è appunto un'antica conquista della welfare society locale). In secondo luogo i danesi dovrebbero "investire di più in Borsa": tendenza che in realtà è propria del capitalismo nordico di matrice luterana. E che sottende un'altra messa in discussione pesante: l'intermediazione fiscale del welfare statale sarebbe nel lungo periodo meno efficiente/efficace nell'allocare le risorse rispetto all'intermediazione finanziaria privata dei mercati.

Ai limiti della provocazione, quando l'Europa sta emergendo dalla Grande Crisi, sembra comunque in gioco la sintesi ultima della "daneticità": quello spirito hygge - intraducibile per "solidarismo affettivo e comunitario" - che per gli attuali sudditi della regina Margrethe è l'eredità più profonda degli antenati sullo Jutland.

