VENDE LA FIGLIA APPENA PARTORITA/ Coppia vuole sbarazzarsi della neonata per 300 euro: la nonna li denuncia

Bambina venduta in messico

Vendere la figlia appena nata per pagare le spese mediche: una pratica atroce che ha trovato però compimento in Messico, a Ciudad Juarez. Una coppia, Edgar Ivan e Norma, ha messo in vendita, trovando anche un acquirente, la figlioletta appena nata per pagare le spese mediche dovute proprio al ricovero avvenuto per la gravidanza della donna. Si tratta di una coppia di ventunenni con già tre figli alle spalle, che ha deciso di non interrompere la gravidanza della loro nuova figlia, ma al tempo stesso di sbarazzarsene il prima possibile. Così è avvenuto con la piccola che è stata ceduta ad un conoscente che l’ha pagata 6500 pesos messicani, che al cambio equivalgono più o meno a 300 euro. A bloccare la disumana transazione, la nonna della piccola madre di Norma, che una volta comprese le intenzioni della coppia ha deciso di denunciare tutto alla polizia, per cercare di far tornare indietro la piccola, sulla cui sorte non c’era certezza: poteva essere venduta a una coppia senza figli o affidata ad altri loschi traffici.

I FIGLI DELLA COPPIA AFFIDATI ALLA NONNA

La nonna della piccola si è insospettita visto che, dopo essere andati in ospedale per far partorire Norma, i due ragazzi erano rientrati a casa senza la piccola. Alle domande della nonna avevano risposto che la neonata era rimasta in ospedale per accertamenti medici, ma col passare dei giorni la situazione non si risolveva e della piccola non c’era nessuna traccia. La donna ha deciso quindi di passare dai sospetti ai fatti, andando a denunciare la scomparsa della bambina e le indagini della polizia sono state decisive per far emergere la verità, con Edgar Ivan che ha confessato di aver venduto la piccola, con la coppia che si era ritrovata ad affrontare la quarta gravidanza nel giro di quattro anni. I due sono stati denunciati per traffico di minore, anche se non è stata comunicata alla stampa l’identità della persona che ha acquistato di fatto la neonata per i 6500 pesos sopra indicati. Gli altri tre figli della coppia, con i genitori in stato d’arresto, sono stati affidati proprio alla nonna.

